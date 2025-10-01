القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

نجحت الأجهزة الامنية في القبض على صاحبة فيديو التهديدات بالأعمال والدجل لزوجة شقيقها مرددة عبارة معناها (هعملك أعمال وهخليه يطلقك) بالشرقية.

ذلك عقب أن رصدت أجهزة الأمن الفيديو بعدما تم تداولها علي مواقع السوشيال ميديا، حيث أظهر نشوب مشاجرة بين المتهمة وزوجة شقيقها بإحدى قرى محافظة الشرقية.

تعدت فيها المتهمة بالسب والشتائم، والتهديد بعمل سحر للطرف الثاني والتي بالفحص تبين أنها زوجة شقيقها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمة والتي جار إحالتها لجهات التحقيق المختصة.

