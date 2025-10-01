محافظ القاهرة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 29 (صور)

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين، بمدينة العاشر من رمضان تلبية لدعوة المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس.

ويشهد المهرجان مشاركة ١٦٧ حصانًا عربيًا أصيلًا، بينها ١٠٤ خيول في مسابقات جمال الخيل و٦٣ في بطولات أدب الخيل، إلى جانب مشاركة خمس دول عربية وأجنبية من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت وإيطاليا، فضلًا عن أصحاب المزارع ونوادي الفروسية ومحبي الخيول، ويسهم المهرجان في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ويُعد من أقدم المهرجانات المتخصصة في الوطن العربي.

وأقيم على هامش المهرجان معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية بمشاركة ٣٥ عارضًا من ١٢ محافظة، ومعرضًا للفنون التشكيلية، وذلك بدعم من وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة وجمعية المستثمرين.

