الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 29 (صور)

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين، بمدينة العاشر من رمضان تلبية لدعوة المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس.

مهرجان الخيول ومشاهدة الطيور المهاجرة، الشرقية تنظم فعاليات لجذب السياحة

من صحراء بلبيس للعاشر من رمضان، حكاية قرن من مهرجان الخيول العربية بالشرقية (صور)

ويشهد المهرجان مشاركة ١٦٧ حصانًا عربيًا أصيلًا، بينها ١٠٤ خيول في مسابقات جمال الخيل و٦٣ في بطولات أدب الخيل، إلى جانب مشاركة خمس دول عربية وأجنبية من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت وإيطاليا، فضلًا عن أصحاب المزارع ونوادي الفروسية ومحبي الخيول، ويسهم المهرجان في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ويُعد من أقدم المهرجانات المتخصصة في الوطن العربي.

وأقيم على هامش المهرجان  معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية بمشاركة ٣٥ عارضًا من ١٢ محافظة، ومعرضًا للفنون التشكيلية، وذلك بدعم من وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة وجمعية المستثمرين.

