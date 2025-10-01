أنا مش بطلع لايفات وفلوسي من إعلانات الهامبرجر، أقوال أم سجدة أمام جهات التحقيق

تواصل فيتو، رصد أقوال البلوجر “محروسة. م” المعروفة إعلاميًّا بـ"أم سجدة"، والمحبوسة لتنفيذ حكم أصدرته المحكمة الاقتصادية، بحبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة غسيل أموال، ونشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص أقوال "أم ساجدة" خلال التحقيقات كالتالي:

س: ما طبيعة عملك ؟

ج: أنا شغالة بلوجر وعندي حسابات على السوشيال ميديا والتيك توك.

س: ما هو مؤهلك الدراسي؟

ج: أنا طالعة من التعليم بعد ما خلصت ابتدائي.

س: ما هي حالتك الاجتماعية تحديدًا؟

ج: أنا مطلقة رسمي من حوالي شهرين بس.

س: هل نتج عن تلك الزيجة أطفال؟

ج: أيوه، معايا سجدة عندها 9 سنين ومحمد 7 سنين.



ما محل إقامتك ومع من تقيمين؟

ج: أنا قاعدة دلوقت في المقطم في شقة بقالي فيها حوالي شهر ونصف وواخدها إيجار وقاعده فيها مع أولادي.

س: وما هو دخلك الشهري الذي تقاضيته؟

ج: أنا مش بقبض من الشغل بتاعي غير 10 آلاف جنية وممكن أكثر ويمكن أقل.

س: وما هي أوجه إنفاقك تحديدًا؟

ج: أنا بصرفه على أولادي والبيت وعليا.

س: ما هي طبيعة عملك تحديدًا؟

ج: أنا بعمل محتوى فيديوهات على النت بأسوّق للناس منتجات.

س: منذ متى وأنتِ تباشرين ذلك العمل؟

ج: أنا بقالي حوالي سنة تقريبًا.

س: ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط؟

ج: أنا مش بقدّم محتوي خادش للحياء، الفيديوهات دي هزار مش أكثر أو إعلانات وماعرفش هما بيقولوا كدا ليه

س: ما الذي حدث إذًا، وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟



ج: اللي حصل إني كنت قاعدة في البيت في المقطم لاقيت حكومة من قسم المقطم خبطوا عليّا وفتحت لهم ولاقيت ناس كتير داخلة البيت عندي وفتشوا البيت وسألوني عن موبايلي إديتهلهم وخدوني وطلعوا بيا على قسم المقطم، وهناك لاقيت ناس من تكنولوجيا المعلومات وخدوا موبايلي وقعدوا معايا وفحصوا موبايلي وسألوني عن فيديوهاتي قلت لهم إن دي فيديوهات للتسويق مش أكتر والباقي دا ترفيه عادي مقصدش بيه حد بعينه، وبعدين لاقتهم نزلوني الاستيفاء وعرضوني على النيابة، وهو دا كل اللي حصل.

س: حددي لنا ممتلكاتك؟

ج: أنا كان عندي شقة في البساتين وجوزي كان اشتراها وبعد كدا لما حصلت بينا مشاكل وعرفت أنه اتجوز عليا أنا طلبت أطلق وهو طلقني، وطلب مني أتنازل له عن الشقة، وأنا فعلًا اتنازلت وخدت شقة إيجار بدفع إيجار شهري 6500 جنيه ومعايا عربية ماركة بي إم دبليو X31 موديل 2008 فدي أنا كنت شرياها بمبلغ 650 ألف جنية وبالنسبة للدراجة النارية جيباها مستعملة بـ105 آلاف جنيه وبيعتهم واشتريت العربية الـBMW اللي معايا دلوقتي وعندي حساب بنكي فيه 10 آلاف جنيه والمحفظة بتاعتي عليها 31 ألف جنيه.

س:ما كيفية تحصلك على الأموال المبذولة في سبيل تملك السيارة؟

ج: الفلوس بتاعتها دي أنا كنت جمعتها من الإعلانات اللي بعملها للمحلات زي مثلا كوافير، ومحلات ملابس، ومطاعم أكل، ومحلات هامبورجر.

س: ما إجمالي قيمة ما تحصلتِ عليه من قيامك بالتسويق المنشآت تجارية؟

ج: حوالي 650 ألف حينه.

س: وما قيمة المبالغ المالية التي تحصلت عليها من فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟



ج: أنا مش بطلع لايفات ولا حاجة، أنا كل اللي بعمله فيديوهات على الفيسبوك، ودي بتدخل مبالغ بسيطة، والفيديوهات اللي بعملها على التيك توك مباخدش عليها فلوس ولا حاجة، إنما لايفات التيك توك بيدي فلوس، وأنا مش بطلع لايفات.

