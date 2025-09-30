القبض على عامل بتهمة الاعتداء على معلمة بالبدرشين

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط شاب اعتدى على معلمة داخل مدرسة ثانوي بدائرة مركز شرطة البدرشين بعد أن طردت شقيقته لحضورها متأخرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير مدير قطاع الجنوب بتلقي العميد محمد تناجر مأمور قسم البدرشين بلاغًا من “سمر.س”، معلمة تربية موسيقية بمدرسة الإمام علي للثانوية العامة بتضررها من شقيق طالبة يبلغ من العمر 20 عاما، بالصف الثاني الثانوي العام من الاعتداء عليها بالسب بسبب طرد شقيقته لتأخرها في حضور اليوم الدراسي.

