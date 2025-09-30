الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بتهمة الاعتداء على معلمة بالبدرشين

ضبط عامل اعتداء علي
ضبط عامل اعتداء علي معلمة في البدرشين،فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط شاب اعتدى على معلمة داخل مدرسة ثانوي بدائرة مركز شرطة البدرشين بعد أن طردت شقيقته لحضورها متأخرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير مدير قطاع الجنوب  بتلقي العميد محمد تناجر مأمور قسم البدرشين بلاغًا من “سمر.س”، معلمة تربية موسيقية بمدرسة الإمام علي للثانوية العامة بتضررها من شقيق طالبة يبلغ من العمر 20 عاما، بالصف الثاني الثانوي العام من الاعتداء  عليها بالسب بسبب طرد شقيقته لتأخرها في حضور اليوم الدراسي.

قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

حقيقة تسميم 500 كلب في حدائق الأهرام

حبس المتهم بقتل التيك توكر أمير أسمع في مصر الجديدة على ذمة التحقيق

السيطرة على حريق بعزبة مدكور والمعمل الجنائي يفحص الأسباب

بعد تأييد الحكم بحبسها، 4 محطات في قضية مروة يسري الشهيرة بـ"بنت مبارك"

البلوجر أم مكة تكشف أرباحها من الفيس بوك

القبض على شاب أشعل النيران في شقة ابن خالته بالزيتون

فتح تحقيق في شكوى بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث الجيزة مركز شرطة البدرشين المحضر

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads