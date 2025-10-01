الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

قرار من النيابة ضد موظف تحرش بسيدة في مول شهير بأكتوبر

حجز متهم 24 ساعة
ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على موظف يعمل داخل مول شهير في أكتوبر،  بعدما حررت سيدة محضر رسمي ضده بقسم شرطة أكتوبر تتهمه فيه، بالتحرش بإحدى السيدات عن طريق مشاهدته لها أثناء قيامها بتغيير ملابسها داخل البروفة بالفرع.

وتمت إحالة المتهم للنيابة المختصة بأكتوبر، التي أصدرت قرارًا بحجزه 24 ساعة، لحين ورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات عن طريق مشاهدتها حال قيامها بتغيير ملابسها داخل البروفة بالفرع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البحث الجنائي اكتوبر محضر

ads