قرار من النيابة ضد موظف تحرش بسيدة في مول شهير بأكتوبر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على موظف يعمل داخل مول شهير في أكتوبر، بعدما حررت سيدة محضر رسمي ضده بقسم شرطة أكتوبر تتهمه فيه، بالتحرش بإحدى السيدات عن طريق مشاهدته لها أثناء قيامها بتغيير ملابسها داخل البروفة بالفرع.

وتمت إحالة المتهم للنيابة المختصة بأكتوبر، التي أصدرت قرارًا بحجزه 24 ساعة، لحين ورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات عن طريق مشاهدتها حال قيامها بتغيير ملابسها داخل البروفة بالفرع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

