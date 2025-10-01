فريق بحث لكشف واقعة تعدي سائق ميكروباص على آخر في الزاوية الحمراء

تواصل أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، جهودها من خلال فريق بحث لكشف ملابسات واقعة تعدي سائق ميكروباص على سائق أتوبيس بمنطقة الزاوية الحمراء.

ووثق مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا محاولة أحد الأشخاص إيقاف سائق ميكروباص عقب الاصطدام بأتوبيس كان يستقله في القاهرة.

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص يحاول فتح باب ميكروباص وسط محاولات لإيقافه، قبل أن يتمكن سائق الميكروباص من الفرار هاربًا منه عقب دفعه وركله لإبعاده عن السيارة.

وقال ناشر الفيديو: ميكروباص خبط أتوبيس في الزاوية الحمراء وسواق الميكروباص ما رضيش ينزل لسواق الأتوبيس وفضل يزقه برجله وهرب منه وجري".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



