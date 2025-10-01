أنا صعيدية وعايشة بمعاش والدي، أقوال بوسي الأسد في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ما زالت قضية الراقصة "بوسي الأسد" تشغل رواد السوشيال ميديا، منذ القبض عليها في 13 أغسطس الماضي، بعد أن وجهت لها اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نص أقوال بوسي الأسد

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وذلك بمقابل مادي وبدون تميز على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما هي ظروف نشأتك؟

ج: أنا مواليد 1999/8/23 مواليد أسيوط القوصية قرية مير حاصلة على دبلوم تجاري من أسيوط والدي اتوفى بعد والدتي ببضع سنين عقب انفصاله بوالدتي، ووالدتي تدعي “م.ج” ربه منزل، وليا أخ اسمه "م.ج" ويعمل فني تكييف، وكنا بنصرف من معاش والدي، وقيمته 7 آلاف جنيه، وبعد كده اشتغلت راقصة من سنة 2018 حتى سنة 2023، وبعد كده حصلي مشكلة في الشغل، وقعدت في البيت ودلوقتي بصرف من المعاش بتاع والدي وأخويا.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بقيام نشر مقاطع مرئية تبني من خلالها الفسق والفجور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما ردك على اتهامك بانتهاك القيم الأسرية ونشر الفسق والفجور عبر الإنترنت من خلال عرض مفاتن جسدك وألفاظ وحركات منافية للآداب بغرض زيادة المشاهدات والتربح؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بتعاطي المواد الكحولية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: وما هي طبيعة عملك تحديدا؟

ج: كنت أعمل راقصة من سنة 2018 حتى سنة 2023.

س: وكم تتحصلي من ذلك العمل؟

ج: كنت باخد 30 ألف جنيه وكنت بصرف منهم حوالي 15 ألف بدل وحاجات تانية.

س: وما هي حالتك المادية تحديدا؟

ج: متوسطة.

س: ما هي مصادر دخلك؟

ج: كان الأول دخلي بيكون من الرقص وبعد ما سبت الرقص بعيش على معاش والدي وشغل أخويا.

س: وهل من ثمة مصادر أخرى؟

ج: لا

س: وفيما تقومين بإنفاق ذلك الدخل؟

ج: كنت بصرف في شغلي من بدل ومستلزمات خاصة بشغلي.

س: هل لديكِ ثمة عقارات ؟

ج: لا

س: هل لديكِ ثمة سيارات ؟

ج: لا

س: وهل لديكِ ثمة حسابات بنكية ؟

ج: عندي حساب واحد في بنك مصر ومفهوش غير خمس آلاف جنيه.

هل لديكِ ثمة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومعنديش غير الواتس آب الخاص بيا.

س: وفيما تقومين باستخدام تلك الحسابات؟

ج: بكلم أصدقائي وقرايبي.

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك؟

ج: هو اللي حصل أن لقيت في حكومة بتخبط عليا في شقتنا ولما مفتحتش كسرو الباب عليا ودخلوا عليا وكان معايا والدتي وخدوا مامتي وفتشوا الشقة وطلعوا الفلوس والتليفونات وأخدوني ونزلوني ودوني على الإدارة العامة للآداب وقالوا لي إنتي عندك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قلت لهم لا مليش أي حسابات بنشر فيها حاجه فقالوا لي إحنا هنعملك محضر.

.س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا والدتي.

س: من القائم على ضبطك؟

ج: الحكومة حوالي 12 واحد.

س: وهل من ثمة حوار دار بينك وبين القائمين على ضبطك؟

ج: أيوه

س: وما مضمون ذلك الحوار تحديدا؟

ج: قالوا لي إنتي عندك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قولت لهم لا مليش أي حسابات بنشر فيها حاجة فقالوا لي إحنا هنعملك محضر.

س: وهل من ثمة تفتيش انصرف إليكِ؟

ج: لا

س: وهل من ثمة تفتيش انصرف للشقة الخاص بكِ؟

ج: أيوه

س: وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: هما خدوا منها فلوس اللي اتعرضت عليا والتلفونات اللي اتعرضت عليا.

س: ما ردك على ما ورد بمحضر الضبط من أنكِ استخدمت حساباتك على مواقع التواصل لبث مقاطع رقص شبه عارية تتضمن إيحاءات جنسية وإبراز مفاتن الجسد، بما يعد تحريضًا على الفسق ومخالفة للقانون؟

ج: محصلش.

س: ما ردك على ما أثبته ضابط الادارة من ضبطك وبحوزتك هواتف تُستخدم في نشر مقاطع خادشة للحياء، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطك، إضافة إلى عدد ثلاثة باروكات وزجاجة خمر؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما قرره الضابط من إقراركِ بتصوير ونشر مقاطع خادشة عبر مواقع التواصل لاستقطاب راغبي المتعة والحصول على المال، وحيازتك الهواتف والخمر لهذا الغرض، وإقرارك بسبق اتهامك في قضايا آداب واتخاذك هذا النشاط وسيلة للتربح؟

ج: محصلش.

س: وما صلتك بالمقاطع والصور التي تم عرضها عليكِ؟

ج: هي بتاعتي وخاص بيا، بس أنا منشرتهاش على النت لأني مملكش صفحات على النت باسمي، والتليفون اللي كانت عليه الفيديوهات دي مسروق.

س: وهل حررتِ ثمة محاضر بواقعة سرقة هاتفك المحمول؟

ج: لا.

س: ولِمَ لم تقومي بذلك؟

ج: لا، أنا مكنتش أعرف إن في حاجة بتتنشر ليا.

س: وما هي صلتك وعلاقتك بالمضبوطات التي تم عرضها عليكِ الآن؟

ج: هي التلفونات زي ما قولتلك، اتنين منهم بتوعي، وواحد بتاع والدتي، وواحد بتاع أخويا، والفلوس بتاعتي، والبواريك.

س: ملكُ مَن تلك المضبوطات؟

ج: هي التلفونات زي ما قولتلك، اتنين منهم بتوعي، وواحد بتاع والدتي، وواحد بتاع أخويا، والفلوس بتاعتي، والبواريك بتاعتي، والخمرة معرفش عنها حاجة.

س: ومن أين استُحصل عليها القائم على ضبطك؟

ج: من البيت.

س: هل لديك سوابق؟

ج: هو أنا خلصت القضايا اللي عليا.

س: هل تم ضبطك في ثمة قضايا مماثلة؟

ج: لا.

س: هل لديكِ اسم شهرة؟

ج: تينا.

س: أنتِ متهمة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وذلك بمقابل مادي وبدون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش..

وكانت قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

القبض على الراقصة بوسي الأسد

وألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة بمنطقة الهرم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

