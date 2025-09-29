الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حقيقة تسميم 500 كلب في حدائق الأهرام

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

نفى مصدر مطلع بـ محافظة الجيزة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتسميم 500 كلب في منطقة حدائق الأهرام، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن المحافظة لم تتلقَّ أي بلاغات أو محاضر رسمية تتعلق بالواقعة المزعومة، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وإثارة الرأي العام.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية لتتبع مصدر الشائعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. 

بمحافظة الجيزة حدائق الأهرام جهود أمنية

