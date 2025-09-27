السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شخصين سرقا هاتف سيدة وطلبا مقابلا ماليا لاسترجاعه بالجيزة

حبس متهمين باختطاف
حبس متهمين باختطاف هاتف محمول سيدة في الجيزة، فيتو

قررت النيابة العامة قرار حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لكل منهما، بتهمة خطف هاتف سيدة وطلب مبلغ مالي مقابل استرجاعه بالجيزة.


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيام أحدهما بخطف هاتفها المحمول وادعاء الآخر بملاحقته واسترجاع الهاتف وطلب مبلغ مالي مقابل ذلك بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

النيران تسبب تلفيات بمشتل في أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

سقوط سيارة نصف نقل من أعلى معدية بنهر النيل في المنيا (صور)

فريق بحث لضبط سائق تعدى على فرد أمن ببوابة 7 بمشروع دار مصر القرنفل

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

بسبب وجبة طعام، تسمم 11 شخصا داخل شركة مجوهرات بالدقي ونقلهم إلى المستشفى

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

جهود أمنية لضبط سائق تحرش بفتاة وحاول قتلها في أكتوبر

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

أول تحرك أمني لكشف ملابسات وفاة سيدة بمستشفى شهير في العجوزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بالجيزة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

كارثة إن صدقت، قصة عدم ذهاب صوت مصر في الكرة الذهبية إلى محمد صلاح

كان بيلعب "العصا" مع عروسه، لحظة وفاة عريس أسوان بشكل مفاجئ داخل قاعة الزفاف (فيديو)

نزلت النصف، مفاجأة عن سعر الطماطم اليوم بالأسواق

حرضنا على صالح سليم، مجدي عبد الغني يفتح ملفات قديمة لإحراج الخطيب بعد ضجة مدحت شلبي (فيديو)

وقوع مصابين، انهيار سقف عقار على عمال الترميم بالإسكندرية وإخلاء فوري للسكان (صور)

استدعت قرارا عاجلا من المحافظ، مفاجأة من العيار الثقيل في كارثة مصنع المحلة المنهار

مرشح لمنصب مهم، مفاجأة عن سر استقالة أشرف زكي بشكل مفاجئ

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads