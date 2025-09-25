الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

أول تحرك أمني لكشف ملابسات وفاة سيدة بمستشفى شهير في العجوزة

تحقق الأجهزة الأمنية في بلاغ تقدم به شخص ضد مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين في الجيزة، في محضر رسمي اتهم فيه الطاقم الطبي بالمستشفى بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شقيقته أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى لكشف ملابسات الواقعة.
 

وكان قد تلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه حضور سائق إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مستشفى خاص شهير بالمهندسين بالتسبب بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته ربة منزل  أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن حدثت لها مضاعفات أثناء العملية وتوفيت في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

