جهود أمنية لضبط سائق تحرش بفتاة وحاول قتلها في أكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات واقعة تعرض فتاة للتحرش والدهس من قبل سائق ملاكي بأحد الطرق في أكتوبر. وثقها مقطع فيديو تم تدواله على السوشيال ميديا، وذلك من خلال فريق يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة للتأكد من مدى صحتها وتحديد هوية المتهم والقبض عليه.

حيث يظهر بالفيديو قائد سيارة ملاكي بالتحرش بفتاة أثناء سيرها، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها، استقل سيارته وحاول دهسها في منطقة أكتوبر.

ذلك الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المواطنين وطالبوا بسرعة القبض على المتهم والتحقيق معه بشأن الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.