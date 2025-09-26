فريق بحث لضبط سائق تعدى على فرد أمن ببوابة 7 بمشروع دار مصر القرنفل

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات واقعة تعرض فرد أمن للاعتداء من قبل سائق سيارة خلال تأدية عمله عند البوابة 7 بمشروع دار مصر القرنفل بالقاهرة الجديدة، أثناء سيره على الطريق عكس اتجاه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات والاستماع لشهود الغيان والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث لتحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه.



وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من فرد أمن يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل سائق في وضح النهار، بعدما اعترضه لدخول السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه، فقام السائق بالتعدي عليه بالضرب، ولاذ بالفرار.

