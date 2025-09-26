النيران تسبب تلفيات بمشتل في أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

يفحص فريق من المعمل الجنائي آثار الحريق الذي اندلع داخل أحد المشاتل بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن نجحت الحماية المدنية في إخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك فور انتهاء عمليات التبريد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مشتل في مدينة 6 أكتوبر. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، حيث تم محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات والمحلات المجاورة.

وأسفر الحادث عن تلفيات محدودة داخل المشتل، فيما لم يُسجل وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

