الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أمن المنوفية يفحص
أمن المنوفية يفحص فيديو متداول بعنوان ظهور زومبي

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، ظهر فيه مجموعة من الشباب يستقلون سيارة، بينما تقف سيدة على مقدمة السيارة وتضع يدها على الزجاج الأمامي، وسط صرخات غير مفهومة تصدر منها، في الوقت الذي يطلب فيه أحد مستقلي السيارة من زملائه إنزالها.

انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وحمل الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ظهور زومبي في المنوفية" وانتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية وأثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول حقيقته.

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية أنها تقوم حاليًا بفحص الفيديو المتداول للتأكد من ملابساته وظروف تصويره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوز.
 

