بسبب وجبة طعام، تسمم 11 شخصا داخل شركة مجوهرات بالدقي ونقلهم إلى المستشفى

أصيب 11 شخصًا بينهم 6 سيدات بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة طعام داخل شركة مجوهرات بمنطقة الدقي، وتم نقلهم إلى مستشفى “أم المصريين” لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من مستشفى «أم المصريين»، بوصول 11 شخصًا بينهم 6 سيدات مصابين بحالة قيء وإسهال وتلبك معوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصابين يعملون بشركة لبيع المجوهرات بشارع محيي الدين بالدقي، وكانوا قد تناولوا وجبة طعام من أحد المطاعم المتعاقدة مع الشركة، قبل أن يشعروا بأعراض التسمم ليتم نقلهم إلى المستشفى.

وفتحت أجهزة أمن الجيزة التحقيق في الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وسؤال المصابين حول مصدر الطعام المتسبب في الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.