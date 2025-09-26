الجمعة 26 سبتمبر 2025
بسبب وجبة طعام، تسمم 11 شخصا داخل شركة مجوهرات بالدقي ونقلهم إلى المستشفى

إصابة 11 شخصا بتسمم
إصابة 11 شخصا بتسمم غذائي في الدقي، فيتو

أصيب 11 شخصًا بينهم 6 سيدات بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة طعام داخل شركة مجوهرات بمنطقة الدقي، وتم نقلهم إلى مستشفى “أم المصريين” لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من مستشفى «أم المصريين»، بوصول 11 شخصًا بينهم 6 سيدات مصابين بحالة قيء وإسهال وتلبك معوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصابين يعملون بشركة لبيع المجوهرات بشارع محيي الدين بالدقي، وكانوا قد تناولوا وجبة طعام من أحد المطاعم المتعاقدة مع الشركة، قبل أن يشعروا بأعراض التسمم ليتم نقلهم إلى المستشفى.

وفتحت أجهزة أمن الجيزة التحقيق في الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وسؤال المصابين حول مصدر الطعام المتسبب في الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

 

