حوادث

مصرع شخصين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى طريق الأوتوستراد

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى طريق الأوتوستراد، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث طريق الأوتوستراد

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري ومصرع شخصين أعلى طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين مصرع شخصين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى طريق الأوتوستراد، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

