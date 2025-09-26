بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

تقدم المحامي معتز السويفي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد الراقصة دينا طلعت سيد محمد الشهيرة بـ “دينا”، يتهمها فيه بـ نشر الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع، وذلك على خلفية افتتاحها أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي.



وقال مقدم البلاغ إن ما قامت به المشكو في حقها يمثل تعديًا صريحًا على القيم والعادات، مؤكدًا أن إطلاق كلمة “مدرسة” على مكان لتعليم الرقص إهانة لمعنى التعليم وتحويله – على حد قوله – إلى وسيلة لنشر الفجور والتعري.

وأضاف “السويفي” في بلاغه أن المشكو في حقها سبق أن أثارت الجدل منذ بداياتها بظهور مقاطع غير لائقة، فضلًا عن تصريحات مثيرة اعتبرها مخالفة للحياء العام.

وأشار إلى أن افتتاح أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي وترويج مقاطع راقصة بملابس وصفها بـ الفاضحة تمثل تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور بين الشباب، فضلًا عن كونها “تشوه صورة الفن المصري الأصيل”.

واستشهد المحامي بعدد من النصوص القانونية، بينها المادة (269 مكررًا) من قانون العقوبات، التي تجرم التحريض على الفسق في الأماكن العامة، والمادة (306 مكررًا أ) الخاصة بخدش الحياء. وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل، واستدعاء دينا لسماع أقوالها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

واختتم البلاغ بطلب إصدار قرار عاجل بغلق الأكاديمية محل الجدل، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل – بحسب وصفه – “خطرًا داهمًا على قيم المجتمع والأسرة المصرية”.



