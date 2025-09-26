الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تواصل الأجهزة الامنية جهودها لكشف حقيقة مقطع فيديو  منشور على السوشيال ميديا تظهر فيه سيدة تنطق باللغة الإنجليزية، أثناء قفزها على كبوت سيارة ملاكي  يستقلها مجموعة من الأشخاص في المنوفية، الأمر الذي دفع بعضهم بوصفها بالزومبي.

وتفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو للتأكد من حقيقة الواقعة وتحديد هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 
وأثار الفيديو حالة كبيرة من الذعر بسبب قيام السيدة بالصراخ بصوت عال وبشكل هستيري، الأمر الذي بث الذعر في قلوب ركاب السيارة، وقال أحدهم بصوت عال: “حد يزقها يا جدعان”، ووصفها رواد مواقع التواصل بـ"الزومبي".
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

