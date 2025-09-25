الجمعة 26 سبتمبر 2025
محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

أكدت مصادر مطلعة أن الفنان أحمد رزق يحاول عقد تصالح مع أسرة صديق نجله المصاب بثقب في طبلة الأذن،  والمتهم فيها نجله المحبوس حاليا بقسم شرطة أول أكتوبر، عقب نشوب مشاجرة بينهم أمام إحدى المدارس.

وأوضح المصدر أنه عندما يتم الاتفاق بين الطرفين على التصالح سيتم تقديمه للنيابة وبناء عليه تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيل نجل الفنان من محبسه في قسم شرطة أكتوبر.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل الفنان أحمد رزق، بتهمة التعدي على نجل مهندس، والتسبب في إصابته بثقب في طبلة أذنه في مدينة 6 أكتوبر.

ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

 

وكان قد تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجله والتسبب في إصابته، وذلك خلال مشادة وقعت بين الطرفين.

وذكر مقدم البلاغ أن نجل الفنان اعتدى على نجله وأحدث إصابة في أذنه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في البلاغ، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

