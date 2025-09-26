ضبط قائدي 4 سيارات ميكروباص بدون لوحات معدنية في الإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير سيارات ميكروباص أثناء سيرها بدون لوحات معدنية على أحد الطرق بالإسكندرية.

تحديد وضبط المخالفين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو بدون تراخيص وبدون لوحات معدنية وقائديها، وعددهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، جميعهم بدون رخصة قيادة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو. وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على السلامة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.