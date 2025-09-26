السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط قائدي 4 سيارات ميكروباص بدون لوحات معدنية في الإسكندرية

ضبط قائدى 4 سيارات
ضبط قائدى 4 سيارات ميكروباص بدون لوحات معدنية بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير سيارات ميكروباص أثناء سيرها بدون لوحات معدنية على أحد الطرق بالإسكندرية.

تحديد وضبط المخالفين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو بدون تراخيص وبدون لوحات معدنية وقائديها، وعددهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، جميعهم بدون رخصة قيادة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو. وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على السلامة المرورية.

