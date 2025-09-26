سقوط سيارة نصف نقل من أعلى معدية بنهر النيل في المنيا (صور)

سقطت سيارة نصف نقل من أعلى معدية بنهر النيل بمركز أبو قرقاص جنوبي المنيا، ونجح الأهالي في إنقاذ شخص من داخل السيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات يتضمن ورد بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة نصف نقل بنهر النيل بقرية أبو جناح التابعة إداريًّا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وإنقاذ شخص.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم سحب السيارة من نهر النيل وسط تجمع كبير من أهالي القرية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

