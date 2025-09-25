الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

خروج طلاب قضية الواحات
خروج طلاب قضية الواحات من قسم أكتوبر، فيتو

خرج 4 طلاب متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات طريق الواحات" من قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعد انتهاء قوات مباحث القسم من إجراءات خروجهم، وتوقيع الكشف الجنائي عليهم، والتأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى مطلوبة عليهم.

مطاردة فتيات طريق الواحات

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت بقبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات شكلًا، وفي الموضوع ببراءة المتهمين من تهمة التحرش اللفظي، وانقضاء الدعوى بالتصالح عن تهمتي الإصابة وإتلاف السيارة، مع إثبات ترك الدعوى المدنية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار إياد حبيش، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، إضافة إلى الحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني، وغرامة 50 جنيهًا وتعويض مدني 100 ألف جنيه.

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الرابطة بين المحافظات

جرعة مخدرات زائدة، وفاة عاطل داخل شقته بالحوامدية

حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائري الإقليمي بعد تصادم سيارة ووقوع مصابين

إعدام شاب قتل آخر تحت تأثير المخدرات في الجيزة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق حلوان

حبس 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة بالمعادي 4 ايام

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

أسفر عن 10 مصابين، إعادة حركة المرور لطبيعتها بطريق الواحات بعد تصادم سيارتين (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطاردة فتيات طريق الواحات مستأنف اكتوبر محكمة جنح أكتوبر

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

المندوه: ظروف الزمالك المالية "صعبة" والدخل لا يكفي لسداد المديونيات ومستحقات الألعاب

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads