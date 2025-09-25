الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

خرج 4 طلاب متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات طريق الواحات" من قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعد انتهاء قوات مباحث القسم من إجراءات خروجهم، وتوقيع الكشف الجنائي عليهم، والتأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى مطلوبة عليهم.

مطاردة فتيات طريق الواحات

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت بقبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات شكلًا، وفي الموضوع ببراءة المتهمين من تهمة التحرش اللفظي، وانقضاء الدعوى بالتصالح عن تهمتي الإصابة وإتلاف السيارة، مع إثبات ترك الدعوى المدنية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار إياد حبيش، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، إضافة إلى الحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني، وغرامة 50 جنيهًا وتعويض مدني 100 ألف جنيه.

