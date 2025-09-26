الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطور جديد في قضية اتهام طاقم طبي بمستشفى خاص بالإهمال

الاستماع لأقوال
الاستماع لأقوال

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص للطاقم الطبي في مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين في الجيزة بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شقيقته أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي، أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت باستدعاء الطاقم الطبي لسماع أقواله في الحادث. 


محضر ضد مستشفى بتهمة الإهمال الطبي

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه حضور سائق إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مستشفى خاص شهير بالمهندسين بالتسبب بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته ربة منزل أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن حدثت لها مضاعفات أثناء العملية وتوفيت في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مباحث العجوزة مدير أمن الجيزة نيابة الجيزة منطقة المهندسين

الأكثر قراءة

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ماذا يعني حذف العلامة الزرقاء من حسابي وزيري خارجية إيران الحالي والسابق على موقع إكس؟

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads