تطور جديد في قضية اتهام طاقم طبي بمستشفى خاص بالإهمال

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص للطاقم الطبي في مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين في الجيزة بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شقيقته أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي، أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت باستدعاء الطاقم الطبي لسماع أقواله في الحادث.



محضر ضد مستشفى بتهمة الإهمال الطبي

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه حضور سائق إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مستشفى خاص شهير بالمهندسين بالتسبب بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته ربة منزل أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن حدثت لها مضاعفات أثناء العملية وتوفيت في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

