حوادث

حبس سيدة بتهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية للآداب بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة نادي صحي بدون ترخيص في الدقي بمحافظة الجيزة، واستغلاله  في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

القبض علي المتهمة بالجيزة 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تدير ناديا صحيا "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث استغلته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الشقة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة المديرة  وبصحبتها سيدتين (إحداهما لها معلومات جنائية) بالإضافة إلى شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية. 

 

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

