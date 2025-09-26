فوائد السمسم، يخفض ضغط الدم ويحافظ على شباب البشرة

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وعرفت منذ القدم وتستخدم فى صناعات عديدة غذائية ودوائية وجمالية.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن السمسم من أقدم المحاصيل الزيتية التي عرفها الإنسان، ويطلق عليه في بعض الثقافات "ملك البذور" نظرا لغناه بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية المتنوعة، ويدخل السمسم في إعداد العديد من الأطعمة مثل الطحينة والحلاوة الطحينية والمخبوزات، كما يستخرج منه زيت السمسم الذي يعد من الزيوت الصحية الغنية بالفوائد.

القيمة الغذائية للسمسم

وأضاف السيد، أن السمسم غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتينات النباتية، والألياف الغذائية، والدهون الصحية غير المشبعة، والفيتامينات مثل فيتامين (B1، B6، E)، والمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس والفوسفور، ومضادات الأكسدة القوية.

فوائد السمسم

فوائد السمسم للصحة

وتابع، أن من فوائد السمسم للصحة التالي:-

تقوية العظام والأسنان، حيث يحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على بناء عظام قوية والوقاية من هشاشة العظام، ويساهم الزنك الموجود في السمسم في تعزيز كثافة العظام والحفاظ على صحة الأسنان.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية، لأن زيت السمسم غني بالدهون غير المشبعة التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول النافع.

مضادات الأكسدة في السمسم تقلل من الالتهابات وتحمي الأوعية الدموية من التصلب.

الألياف الغذائية الموجودة في بذور السمسم تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، ما يقلل من حالات الإمساك.

تحافظ الألياف أيضا على صحة القولون وتقلل من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة، لأن المعادن مثل الزنك والحديد والنحاس تساهم في تنشيط خلايا الدم البيضاء وتعزيز الجهاز المناعي، ومضادات الأكسدة تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات.

ضبط مستويات السكر في الدم، حيث أن بذور السمسم تحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، والألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكري في التحكم بمستويات الجلوكوز.

زيت السمسم يستخدم كزيت طبيعي لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد وتحافظ على نضارة الجلد، ويقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه، ويزيد من لمعانه ونعومته.

السمسم غني بالمغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، ويحتوي على أحماض أمينية مثل التريبتوفان التي تساعد في إنتاج "السيروتونين"، هرمون السعادة.

دعم صحة الكبد، حيث أن المركبات الفعالة في السمسم، مثل السيسامين، تحمي الكبد من السموم وتساعده على أداء وظائفه بكفاءة.

الكالسيوم والحديد يدعمان صحة المرأة خاصة في فترة الحمل والرضاعة، ويساعد في تنظيم الهرمونات لدى النساء بفضل محتواه من الأحماض الدهنية الصحية.

الألياف والدهون الصحية الموجودة في السمسم تمنح شعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الطعام بكثرة.

يحسن عملية التمثيل الغذائي بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن.

محاذير تناول السمسم

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد السمسم الكثيرة، إلا أنه يجب الانتباه لبعض النقاط، منها:-

قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص.

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية.

على مرضى الضغط المنخفض تناوله باعتدال لأنه قد يخفض ضغط الدم أكثر.

