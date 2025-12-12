وأنت في بيتك، خطوات الحصول على شهادة تحركات بالرقم القومي وجواز السفر

18 حجم الخط

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات تحركات أون لاين

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات تحركات أون لاين

_صورة من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية (التموين - الضرائب - الأحوال المدنية- التجنيد- هيئة التنظيم والإدارة- التأمينات الاجتماعية- الكليات العسكرية) والسفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

_بيانات محل الإقامة الحالي مثل عقد الإيجار أو إيصال خدمات حديث.

_المستندات الداعمة الأخرى حسب نوع الشهادة المطلوبة أو جهة إصدارها.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

_ الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية

_ ثم اختر قسم خدمات الأمن والجوازات والتحركات.

_ اختيار خدمة استخراج شهادة التحركات

_حدد نوع الطلب، سواء كان إصدار شهادة جديدة، أو بدل فاقد، أو تعديل بيانات موجودة.

_ إدخال البيانات الأساسية



_قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات الأسرة إذا كانت الشهادة تشمل أفراد الأسرة، ومدة صلاحية الشهادة المطلوبة.

_ ارفع المستندات الداعمة

_أرفق النسخ الرقمية من المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي وصور المستندات الأخرى، لتسهيل عملية التحقق الإلكتروني من البيانات.

_الدفع الإلكتروني

_اختر وسيلة الدفع المناسبة، سواء كانت بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية، لتأكيد عملية إصدار الشهادة بطريقة آمنة وسريعة.

_متابعة الطلب واستلام الشهادة

_بعد إتمام الإجراءات، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا ومعرفة موعد استلام الشهادة، سواء من المكتب المختص أو عبر خدمة التوصيل عند توفرها.

مدة استخراج شهادة التحركات اون لاين؟

_يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيًّا 3 أيام.

_ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًّا.

كم تبلغ رسوم شهادة التحركات؟

_تبدأ رسوم شهادة التحركات من 17.5 جنيه لشهادة التحركات لمدة عام واحد، وتزيد الرسوم بحسب زيادة عدد السنوات حتى تصل إلى أعلاها لمدة 26 عاما بقيمة 30 جنيهًا.



