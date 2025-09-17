فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التى عرفت منذ القدم وله شعبية كبيرة على مستوى العالم لأنه يستخدم فى المخبوزات وصناعة الحلوى والطهى والزيوت الطبيعية.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتقديم للصغار وطلاب المدارس حفاظا على صحتهم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السمسم من الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويعد خيار ممتازلطلاب المدارس لأنه يزيد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها للنمو والتركيز أثناء الدراسة.

القيمة الغذائية للسمسم

واضافت منى، يحتوي السمسم على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم منها:-

نسبة مرتفعة من البروتين النباتي الضروري لبناء العضلات وتعزيز نمو الجسم.

غني بـ الدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد في تقوية الدماغ وتحسين الذاكرة.

يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لتقوية العظام والأسنان، خصوصا في فترة النمو.

يحتوي على الحديد والزنك والمغنيسيوم، وهي معادن مهمة لدعم المناعة وزيادة النشاط الذهني والجسدي.

يضم مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين (ب1، ب6، هـ)، التي تساهم في تحسين وظائف الأعصاب وتحفيز التركيز.

فوائد السمسم

فوائد السمسم لصحة طلاب المدارس

وتابعت، أن من فوائد السمسم لطلاب المدارس:-

تعزيز التركيز والذاكرة، والأحماض الدهنية في السمسم مثل أوميجا 6 وفيتامين (هـ) تساعد على تحسين وظائف المخ، مما يدعم الطلاب أثناء المذاكرة وحضور الحصص.

تقوية العظام والأسنان، والكالسيوم والفوسفور في السمسم يعززان صحة العظام، مما يساهم في النمو السليم وتحمل النشاطات اليومية.

إمداد الجسم بالطاقة، والسمسم مصدر ممتاز للطاقة بفضل احتوائه على الدهون الصحية والكربوهيدرات، مما يجعله وجبة مثالية قبل الذهاب للمدرسة.

دعم جهاز المناعة، لأن الزنك والحديد ومضادات الأكسدة الموجودة في السمسم تساعد على تقوية المناعة، ما يقلل من إصابة الطلاب بنزلات البرد والأمراض الشائعة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث أن احتواء السمسم على الألياف الغذائية يسهل عملية الهضم ويمنع الإمساك، وهو أمر ضروري للحفاظ على راحة الطالب طوال اليوم الدراسي.

يحتوي السمسم على مادة التربتوفان التي تساعد على إنتاج السيروتونين، وهو هرمون السعادة، مما يدعم الحالة النفسية للطلاب ويقلل من القلق أثناء الامتحانات

طرق إدخال السمسم في غذاء الطلاب

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية أن هناك طرق عديدة لإدخال السمسم فى طعام الطلاب، منها:-

رشه على الخبز أو الفطائر عند تجهيز ساندويتشات المدرسة، مما يضيف نكهة لذيذة وفائدة غذائية.

خلطه مع العسل أو الطحينة لتقديم وجبة غنية بالطاقة في الفطور.

إضافته إلى السلطات أو الأطعمة المشوية ليمنحها قيمة غذائية إضافية.

استخدام زيت السمسم بكمية بسيطة عند تحضير بعض الأطباق، لأنه يحتوي على دهون صحية تدعم نمو الدماغ.

يفضل تحميص السمسم قليلا قبل تناوله لزيادة نكهته وسهولة امتصاص عناصره الغذائية.

عدم الإفراط في تناوله، لأن السمسم عالي السعرات الحرارية، والاعتدال يحقق الفائدة من دون زيادة في الوزن.

التأكد من شراء السمسم من مصادر موثوقة ونظيف للحفاظ على سلامة الطلاب.

