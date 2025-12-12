علاء سليمان من خارج المنافسة إلى المركز الأول في الإعادة، نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بأسيوط

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط الحصر العددي النهائي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في الدائرة الملغاة منقباد ومركز أسيوط.

جاء ذلك برئاسة المستشار سالمان عبد الستار سالمان على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى وصلاح محمد الوكيل نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة والتي ينتافس فيها 30 مرشحًا على 3 مقاعد.

نتيجة فرز الأصوات بصناديق الاقتراع

وأشارت نتائج الحصر العددي النهائية إلى أن أعداد الناخبين الحضور 91 ألف صوت والأصوات الصحيحة 85 ألف صوت، والأصوات الباطلة 6 آلاف صوت.

وأظهر الحصر العددي تقدم 6 مرشحين بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية، ودخول متوقع لمرشحين كانوا خارج جولة الإعادة في المرة الأولى للانتخابات قبل الغاءها وخاصة المرشح علاء سليمان الذي حصل على أعلى كتلة تصويتية هذه الجولة رغم خروجه في المرحلة الأولى من سباق الانتخابات وجاءت النتيجة كالتالي:

عدد الحضور 91 ألف صوت وعدد الأصوات الصحيحة 85 ألف صوت وعدد الأصوات الباطلة 6 آلاف صوت

وأسفرت نتيجة تلك الجولة بين 6 مرشحين بالترتيب حسب الأعلى أصواتا وهم علاء سليمان مستقل ب 33 ألف صوت، محمد حمدي دسوقي مرشح مستقبل وطن بـ29 ألف صوت، وعلاء عبد الغني المستقل بـ19300 صوت، والعقيد أسامة مرسي مستقل بـ16 ألف صوت، وعلاء عبد الغني 19500 والمرشح عبد الرحمن أبو لبدة مرشح الجبهة الوطنية 15500 صوت، وجميل الحظ الليثي بـ 14439.



في سياق متصل أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًّا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.

يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم وقسم أبو تيج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.