فوائد السمسم، يقلل الالتهابات ويخفض ضغط الدم ويحمى من السرطان

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشعيرة التى عرفت منذ زمن بعيد ويستخرج منه زيت طبيعي له فوائد عظيمة، وعادة يستخدم السمسم فى عمل المخبوزات والطحينة.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السمسم من أقدم البذور الزيتية التي عرفها الإنسان، وقد استخدم في الطب الشعبي منذ آلاف السنين بفضل قيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة، وتستخدم بذور السمسم كاملة أو في صورة زيت (زيت السمسم)، وتدخل في العديد من الأطعمة والحلويات، كما أنها جزء مهم في وصفات العناية بالبشرة والشعر.

القيمة الغذائية لبذور السمسم

وأضافت منى، أن بذور السمسم غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل:

البروتينات

الدهون الصحية (الأوميجا 3 و6)

الكالسيوم

الحديد

الزنك

المغنيسيوم

الألياف

فيتامينات (مثل فيتامين B1 وB6 وE)

كما يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية مثل السميسولين والسميسول، وهي مركبات نادرة تعزز صحة الجسم بشكل عام.

فوائد السمسم للصحة

فوائد السمسم الصحية

وتابعت، أن من فوائد السمسم للصحة:-

زيت السمسم يحتوي على دهون غير مشبعة تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، وتزيد من الكوليسترول النافع، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

بفضل محتواه العالي من الكالسيوم والزنك، يساعد السمسم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

الألياف الموجودة في السمسم تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخات.

المركبات المضادة للأكسدة في السمسم تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان والتهاب المفاصل.

يحتوي السمسم على الماغنيسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم، كما أن الدهون الصحية تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.

مضادات الأكسدة مثل السميسولين قد تلعب دور في الحماية من أنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي.

احتواء السمسم على عناصر مثل الزنك والحديد يقوي جهاز المناعة، ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

زيت السمسم مرطب طبيعي، يساعد على تنعيم البشرة الجافة.

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

له خصائص مضادة للبكتيريا، تساعد في علاج حب الشباب والبثور.

يستخدم كزيت للتدليك لأنه يريح العضلات وينشط الدورة الدموية.

يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، ويرطب فروة الرأس ويعالج القشرة، ويعطي الشعر لمعان صحي ويقويه من الجذور.

السمسم مصدر غني بالكالسيوم، وهو مهم لنمو عظام الأطفال.

يقوي الذاكرة ويعزز من القدرة على التركيز.

مفيد للمرأة الحامل لأنه يمدها بالحديد ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

يحتوي على حمض الفوليك الضروري لتطور الجنين.

محاذير استخدام السمسم

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب الاعتدال في تناول السمسم لأن السعرات الحرارية فيه مرتفعة، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاهه، وينصح بعدم الإفراط في استخدام زيت السمسم على البشرة الدهنية.

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