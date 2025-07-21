فوائد السمسم، يعالج فقر الدم ويقوي المناعة ويحمى من هشاشة العظام

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التى تستخدم فى صناعات عديدة، أبرزها الطحينة والحلاوة والمخبوزات والزيوت والأدوية.

وفوائد السمسم عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن السمسم هو أحد أقدم البذور التي عرفها الإنسان، واستخدم منذ آلاف السنين في الغذاء والطب التقليدي والتجميل، ويحتوي السمسم على قيمة غذائية عالية تجعله من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، سواء تم تناوله كحبوب كاملة أو استخلاص زيته.

القيمة الغذائية للسمسم

وأضافت منى أن السمسم غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، منها:

الدهون الصحية مثل الأوميجا 6 والأوميجا 9.

البروتين النباتي

الألياف الغذائية

الفيتامينات مثل فيتامين E وB1 وB2 وB6.

المعادن مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفوسفور، والنحاس.

مضادات الأكسدة القوية مثل السيسامين والسيسامول والسيسامولين.

فوائد السمسم للصحة، فيتو

فوائد السمسم الصحية

وتابعت، أن من فوائد السمسم التى تدفعنا لتناوله:

يحتوي على دهون غير مشبعة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

السمسم غني بالكالسيوم والزنك، وهما عنصران أساسيان في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

بفضل غناه بالألياف، يساعد السمسم على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

السمسم يحتوي على الزنك والنحاس والسيلينيوم، وهي معادن تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة العدوى.

يحتوي السمسم على مركبات تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

مضادات الأكسدة الموجودة في السمسم، مثل السيسامين، لها خصائص مضادة للسرطان، وتساعد على تقليل تلف الخلايا ومحاربة الجذور الحرة.

غني بالحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم خاصة لدى النساء الحوامل والمرضعات.

فوائد زيت السمسم الجمالية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن زيت السمسم له استخدامات عديدة فى مجال التجميل لفوائده للشعر والبشرة، منها:-

زيت السمسم يستخدم كمرطب طبيعي للبشرة، حيث يحتوي على فيتامين E الذي يعزز نعومة البشرة ويمنع جفافها.

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد في تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

زيت السمسم يعزز من صحة فروة الرأس، ويمنع تساقط الشعر ويزيد من لمعانه وكثافته، كما يُستخدم لعلاج القشرة.

يساعد استخدام زيت السمسم بانتظام على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

محاذير تناول السمسم

وأضافت منى أن السمسم من الأطعمة التي قد تسبب حساسية للبعض، لذا يجب الحذر عند تجربته لأول مرة، ويفضل عدم الإفراط في تناوله، خاصة زيت السمسم، لأنه عالي السعرات الحرارية.

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