فوائد السمسم لمرضى السكري وضغط الدم وتقوية المناعة

فوائد السمسم، لصحة مختلف أجهزة الجسم مذهلة، وقد لا يتوقعها الكثيرين، والسمسم من أقدم المحاصيل الزيتية المعروفة في العالم، ويُستخدم في الطهي والطب الشعبي منذ آلاف السنين.





يتميز السمسم بحبوبه الصغيرة الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم والعقل، ويُستخرج من بذوره زيت ذو قيمة غذائية عالية.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن السمسم من الأغذية الطبيعية المفيدة والمتعددة الفوائد، حيث يدعم صحة القلب والعظام والمناعة، ويحسن من الهضم ومستوى السكر في الدم، ويعزز صحة البشرة والشعر.

أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال السمسم في وجباتنا اليومية، سواء على هيئة بذور، طحينة أو زيت، قد يكون خيارًا بسيطًا لكنه غني بالفوائد الكبيرة التي تعزز من صحة الجسم العامة.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد السمسم الصحية والغذائية، بالإضافة إلى طرق تناوله وأهم التحذيرات المتعلقة باستخدامه.

السمسم وفوائده

أولًا: التركيب الغذائي لبذور السمسم



يحتوي السمسم على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة، من أبرزها:

الدهون الصحية: يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميغا 6.

البروتين النباتي: غني بالأحماض الأمينية الأساسية.

الفيتامينات: خاصة فيتامين E، وفيتامينات B مثل النياسين وحمض الفوليك.

المعادن: مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، الفوسفور، المغنيسيوم، النحاس، والسيلينيوم.

مضادات الأكسدة: يحتوي على مركبات الليغنان مثل السيسامين والسيسامول، وهي مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ثانيًا: فوائد السمسم لصحة الجسم



1. تعزيز صحة القلب

السمسم مصدر ممتاز للدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL). كما أن وجود مركبات مثل السيسامين يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2. دعم صحة العظام

السمسم من أغنى المصادر النباتية بالكالسيوم، إلى جانب وجود الزنك والفوسفور والمغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين وكبار السن.

3. تحسين الهضم

بذور السمسم تحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتحسن الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك. كما أن الألياف تسهم في تحسين صحة القولون وتوازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

4. تنظيم ضغط الدم

احتواء السمسم على الماغنيسيوم والبوتاسيوم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة عند تناوله بشكل منتظم ضمن نظام غذائي صحي.

5. مفيد لمرضى السكري

تشير دراسات إلى أن بذور السمسم وزيت السمسم قد يساعدان في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مستوى السكر في الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني. لكن يجب تناوله باعتدال وتحت إشراف طبي.

6. تقوية الجهاز المناعي

يحتوي السمسم على معادن تقوي المناعة مثل الزنك، والسيلينيوم، والنحاس، إلى جانب فيتامين B6، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات ودعم الوظائف المناعية.

7. مفيد للبشرة والشعر

يُستخدم زيت السمسم موضعيًا لترطيب البشرة وتفتيحها، كما يعمل كمضاد للبكتيريا ويقلل من التهابات الجلد. كذلك، يُستخدم في تغذية الشعر، حيث يقويه ويمنع تساقطه بفضل غناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية.

8. مضاد للأكسدة والالتهابات

مركبات السيسامين والسيسامول لها تأثير قوي كمضادات أكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويقلل من الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى أمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

9. تحسين صحة الدم

الحديد الموجود في السمسم يجعله مفيدًا في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، خاصة لدى النساء والفتيات في سن المراهقة. كما أن النحاس يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فوائد السمسم

ثالثًا: طرق تناول السمسم



يمكن تناول السمسم بعدة أشكال:

نيئ أو محمص: يُضاف إلى المخبوزات أو الزبادي أو السلطة.

طحينة: وهي معجون مصنوع من السمسم المحمص والمطحون، وتُستخدم في أطباق عديدة مثل الحمص والفول.

زيت السمسم: يُستخدم في الطهي أو كزيت للتدليك والعناية بالبشرة.

الحلاوة الطحينية: نوع شائع من الحلوى يحتوي على نسبة عالية من السمسم.

رابعًا: تحذيرات ومحاذير

الحساسية: بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه السمسم، وقد تظهر أعراض مثل الطفح الجلدي أو ضيق التنفس. لذا يجب توخي الحذر خاصة للأطفال.

السعرات الحرارية العالية: السمسم غني بالسعرات، لذا يُفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

تداخلات دوائية: قد يتداخل زيت السمسم مع بعض أدوية الضغط أو السكري، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

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