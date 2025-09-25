فوائد زيت شجرة الشاي للشعر، يعالج القمل والقشرة والتهابات فروة الرأس

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر، زيت شجرة الشاى من الزيوت الطبيعية التى نالت شهرة واسعة فى مجال التجميل والوصفات التجميلية.

وفوائد زيت شجرة الشاي للشعر، عديدة حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر المهمة التى يحتاجها الشعر للحفاظ على جماله ولمعانه.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن زيت شجرة الشاي من الزيوت الطبيعية الشهيرة التي تستخدم منذ مئات السنين في الطب التقليدي والعلاجات الطبيعية، ويستخلص من أوراق شجرة الشاي الأسترالية، ويتميز هذا الزيت بخصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا والفطريات، ما جعله يدخل في العديد من منتجات العناية بالشعر والبشرة.

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر

واضافت سهام، أن من فوائد زيت شجرة الشاي للشعر:-

من أكثر الاستخدامات الشائعة لزيت شجرة الشاي هو علاج قشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا، حيث يساعد الزيت على التخلص من الفطريات التي تسبب الحكة والقشور البيضاء المزعجة، كما يعمل على تهدئة فروة الرأس ومنع جفافها.

يساعد زيت شجرة الشاي على فتح مسام فروة الرأس وتنظيف بصيلات الشعر من الشوائب والدهون المتراكمة، مما يحسن وصول التغذية لبصيلات الشعر ويعزز نموه بشكل صحي وسريع، كما أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساهم في زيادة كثافة الشعر.

الحكة المزمنة في فروة الرأس قد تكون نتيجة التهابات أو جفاف أو حتى وجود قشرة، واستخدام زيت شجرة الشاي يخفف من الحكة والالتهابات بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، مما يمنح شعور بالراحة والنظافة.

يعاني أصحاب الشعر الدهني من زيادة إفراز الدهون في فروة الرأس، مما يسبب انسداد البصيلات وسقوط الشعر، وزيت شجرة الشاي يساعد على موازنة إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، فيترك الشعر نظيف لفترة أطول ويمنع تراكم الدهون.

تراكم البكتيريا أو الفطريات على فروة الرأس قد يسبب التهابات أو بثور صغيرة مؤلمة، واستخدام زيت شجرة الشاي بانتظام يساعد على الحد من هذه المشكلات، فهو يعمل كمطهر طبيعي يقي فروة الرأس من العدوى.

زيت شجرة الشاي فعال أيضا في القضاء على قمل الشعر وبيضه، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على شل حركة القمل ومنع تكاثره، لذلك يدخل في بعض العلاجات الطبيعية الخاصة بالأطفال.

إضافة زيت شجرة الشاي مع زيوت أخرى مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يساعد على ترطيب فروة الرأس الجافة والتخلص من التشقق والقشور، مما يحافظ على صحة الشعر ويمنحه مظهر لامع.

بفضل رائحته العطرية المنعشة، يساهم زيت شجرة الشاي في التخلص من الروائح غير المرغوبة الناتجة عن التعرق أو الدهون الزائدة في الشعر، مما يمنح شعورًا بالانتعاش والنظافة.

طرق استخدام زيت شجرة الشاي للشعر

وتابعت، أنه يمكن استخدام زيت شجرة الشاي على الشعر بطرق مختلفة، منها:-

إضافته إلى الشامبو، ويمكن وضع بضع قطرات من الزيت في عبوة الشامبو الخاصة بك لاستخدامه يوميا.

عمل ماسك للشعر، من خلال مزج قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل مثل جوز الهند أو الزيتون، وتدليك فروة الرأس به، ثم تركه لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.

لعلاج القمل، حيث نخلط الزيت مع زيت الزيتون ودهن فروة الرأس، ثم تغطية الشعر لمدة ساعة قبل غسله.

لتهدئة الحكة، نضع نقطة أو نقطتين من الزيت المخفف مباشرة على فروة الرأس في الأماكن المتهيجة.

نصائح هامة عند استخدام زيت شجرة الشاي

واوضحت سهام شهاب خبيرة التجميل، أنه يجب دائما تخفيف زيت شجرة الشاي بزيت ناقل قبل وضعه على فروة الرأس لتجنب تهيج الجلد، ويفضل تجربة الزيت على منطقة صغيرة أولا للتأكد من عدم وجود حساسية، ولا يستخدم بكميات كبيرة، فبضع قطرات تكفي لتحقيق الفوائد.

