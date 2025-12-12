الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

كاترين تقترب من الصفر، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة التي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

حالة الطقس، أماكن هطول الأمطار المتوسطة غدا


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 20  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة  الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

