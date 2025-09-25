فوائد الأفوكادو، يحمى من سرطان الجهاز الهضمي ويقوى العظام

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويباع بأسعار عالية ويستخدم فى عمل العصائر والمقبلات.

وفوائد الأفوكادو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من الفواكه المميزة التي تلقب أحيانا بـ "الذهب الأخضر" نظرا لقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الكثيرة للصحة والجمال، وتنمو شجرة الأفوكادو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتعتبر ثمرة غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها غذاء متكامل له تأثير إيجابي على الجسم من مختلف الجوانب.

القيمة الغذائية للأفوكادو

وأضافت منى، أن الأفوكادو غني بالدهون غير المشبعة المفيدة للقلب، وخاصة حمض الأوليك، كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى الفيتامينات مثل:

فيتامين C الذي يقوي المناعة.

فيتامين K الضروري لتخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين E المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

فيتامين B6 وحمض الفوليك المهمين للجهاز العصبي ونمو الخلايا.

معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

فوائد الافوكادو

فوائد الأفوكادو الصحية

وتابعت، أن من فوائد الافوكادو التى تدفعنا لتناوله:-

تعزيز صحة القلب والشرايين، فالدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو تقلل من الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول النافع.

احتواؤه على البوتاسيوم يساعد في ضبط ضغط الدم والوقاية من الجلطات وأمراض القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي، لأن الألياف الغذائية تسهل عملية الهضم وتمنع الإمساك، وتحافظ على صحة القولون وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، ما يساعد على محاربة الالتهابات والفيروسات.

يحمي الخلايا من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

الحفاظ على صحة العين، حيث يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام العدسة.

المساعدة في إنقاص الوزن، والأفوكادو غني بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، والدهون الصحية تبطئ عملية الهضم مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية.

العناية بالبشرة والشعر، حيث أن فيتامين E والأحماض الدهنية يرطبان البشرة ويمنعان جفافها، ويساهم في تجديد خلايا الجلد ومحاربة التجاعيد، ويمكن استخدام زيته كقناع للشعر لتقويته ومنع تقصفه.

مفيد لصحة العظام، يحتوي على فيتامين K الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وبناء العظام، كما يمد الجسم بالمغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام.

تنظيم مستوى السكر في الدم، لأن الدهون الصحية والألياف تبطئ امتصاص السكر، مما يساعد على ضبط مستويات الجلوكوز في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي، لأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة فيه تدعم وظائف المخ وتحسن الذاكرة والتركيز، والفيتامينات B وحمض الفوليك تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتدعم الجهاز العصبي.

مفيد للحوامل، لأنه غني بحمض الفوليك الضروري لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

يحتوي على الحديد الذي يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

