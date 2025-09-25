فوائد البقدونس، يعزز صحة الكلى ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربي لنكهته المميزة ويستخدم فى الطهى وعمل المقبلات وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد البقدونس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البقدونس من الأعشاب الخضراء الشائعة التي لا يكاد يخلو منها مطبخ، فهو يستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة ويزين به الكثير من الأطباق، لكن قيمته لا تقتصر على الطعم والمظهر فقط، بل يحمل فوائد صحية وغذائية كبيرة تجعله من أهم الأعشاب التي ينصح بإدخالها إلى النظام الغذائي اليومي.

البقدونس غني بالعناصر الغذائية

وأضافت أن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل:

فيتامين C، يعزز مناعة الجسم ويعمل كمضاد قوي للأكسدة.

فيتامين K، يساعد في تقوية العظام والحفاظ على صحة القلب.

فيتامين A، ضروري لصحة العينين والجلد.

الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، تدعم تكوين الدم وصحة العظام ووظائف العضلات.

فوائد البقدونس الصحية

وتابعت أن من فوائد البقدونس التى تدفعنا لتناوله:-

البقدونس يحتوي على ألياف غذائية تحسن عملية الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك، كما يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية ويقلل من انتفاخ البطن والغازات، لذلك يعتبر مشروب مغلي البقدونس من أفضل الوسائل الطبيعية لراحة المعدة.

يعتبر البقدونس مدر طبيعي للبول، حيث يساعد في التخلص من السوائل الزائدة والأملاح المتراكمة في الجسم، مما يقي من تكون حصوات الكلى والمثانة. كما يستخدم في الطب الشعبي كمنقوع لتخفيف التهابات المسالك البولية.

بفضل احتوائه على حمض الفوليك، يلعب البقدونس دور في تقليل مستوى مادة الهوموسيستين في الدم، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن غناه بمضادات الأكسدة يساعد في حماية الأوعية الدموية من الالتهابات والتصلب.

فيتامين C وA الموجودان في البقدونس يرفعان من قدرة جهاز المناعة على مقاومة العدوى والأمراض، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من فرص إصابة الخلايا بالسرطان وتحميها من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تناول البقدونس بانتظام يمد الجسم بكمية جيدة من فيتامين K الذي يلعب دور أساسي في تكوين البروتينات المسؤولة عن تقوية العظام ومنع هشاشتها، إلى جانب دوره في تحسين التئام الجروح.

مضادات الأكسدة في البقدونس تكافح علامات التقدم في السن مثل التجاعيد، وفيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ونضارة، والحديد والمغذيات الأخرى تساعد في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه.

شرب منقوع أو عصير البقدونس يعتبر وسيلة فعالة لدعم الحمية الغذائية، إذ يساعد على التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، ويحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.

البقدونس يحتوي على مركبات طبيعية مثل الأبيول والميريستيسين التي لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يساعد في تهدئة التهابات المفاصل والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

مضغ أوراق البقدونس الطازجة يعطر الفم ويقلل من رائحة الفم الكريهة بفضل محتواه من الكلوروفيل، الذي يطهر الفم ويقلل نمو البكتيريا المسببة للروائح غير المرغوبة.

