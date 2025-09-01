الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد السمسم للأطفال، يقوي عظامهم ومناعتهم ويزيد من تركيزهم

السمسم
السمسم

فوائد السمسم للأطفال، السمسم من الحبوب الشهيرة التى عرفت منذ القدم وتم استخدامها فى صناعة الزيوت الطبيعية والمخبوزات والطب القديم.

وفوائد السمسم للأطفال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية للسمسم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السمسم من البذور الغنية بالقيمة الغذائية، حيث يحتوي على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، مثل البروتينات، الألياف، الدهون الصحية، الكالسيوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، ويعتبر من الأطعمة المفيدة جدا للأطفال في مراحل نموهم المختلفة، إذ يساهم في تعزيز نمو العظام، تحسين المناعة، وزيادة الطاقة.

فوائد السمسم للأطفال 
فوائد السمسم للأطفال 

فوائد السمسم للأطفال 

وأضافت منى، أن من فوائد السمسم للأطفال:-

  • السمسم مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهذه المعادن ضرورية جدًا لنمو عظام وأسنان الأطفال بشكل صحي وقوي، يمكن أن يكون بديل جيد للأطفال الذين لا يتناولون كميات كافية من الحليب أو منتجات الألبان.
  • يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والزنك، وهما عنصران يساعدان على تعزيز جهاز المناعة لدى الطفل، مما يقلل من فرص إصابته بنزلات البرد والأمراض الموسمية.
  • بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 6، فإن السمسم يساعد على تحسين نمو الدماغ، وزيادة التركيز، ودعم الذاكرة عند الأطفال، لذلك ينصح بإضافته إلى غذاء الطفل خلال سنواته الدراسية.
  • السمسم غني بالسعرات الحرارية الصحية والدهون النافعة، مما يمنح الأطفال نشاط وحيوية خلال يومهم، خصوصا عند تناوله في وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة قبل اللعب أو الدراسة.
  • البروتين الموجود في السمسم ضروري لبناء الأنسجة والعضلات، وهو عنصر أساسي في نمو الطفل الجسدي، كما أن احتوائه على الحديد يساعد في الوقاية من فقر الدم، الذي يعد من أكثر المشكلات شيوعا بين الأطفال.
  • الألياف الغذائية الموجودة في السمسم تساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك عند الأطفال، خاصة مع إدخاله بشكل متوازن في النظام الغذائي.
  • نظرا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن وزيوت طبيعية، فإن السمسم يساهم في منح بشرة الأطفال نعومة ورطوبة طبيعية، كما يقوي الشعر ويزيد من كثافته ولمعانه.

طرق تقديم السمسم للأطفال

وتابعت، أنه يمكن تقديم السمسم للأطفال باكثر من طريقة، مثل:-

  • الطحينة يمكن خلطها مع العسل أو إضافتها للخبز.
  • الحلاوة الطحينية، محببة للأطفال وتمنحهم طاقة سريعة.
  • رشه على الطعام، مثل السلطات أو الأرز أو المخبوزات.
  • زيت السمسم، يمكن إضافته بكميات بسيطة إلى الطعام لتحسين القيمة الغذائية.
  • بسكويت أو كعك السمسم، وجبة خفيفة وصحية للأطفال.

نصائح مهمة للأمهات عند تقديم السمسم 

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه على الأمهات اتباع بعض النصائح عند تقديم السمسم، منها:-

  • يفضل تقديم السمسم للأطفال بكميات معتدلة، لأنه غني بالسعرات الحرارية.
  • يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه السمسم، حيث أنه من الأطعمة المسببة للحساسية عند بعض الأطفال.
  • يفضل تقديم السمسم مطحون أو في صورة طحينة للأطفال الصغار لتسهيل الهضم.
txt

فوائد الليمون الساخن لصحة القلب والجهاز الهضمي وجمال البشرة

txt

فوائد المورينجا.. تعيد للجسم حيويته وتحمي قلبك من الأمراض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السمسم فوائد السمسم للأطفال فوائد السمسم صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

مواد متعلقة

فوائد فول الصويا، وقود للجسم ودرع واقٍ من الأمراض المزمنة

للنوم والاسترخاء، فوائد مشروب الزنجبيل والليمون في الليل

فوائد جوزة الطيب تحسن المزاج وتعالج الالتهابات وتسكن الآلام

فوائد خل التفاح العضوي، يقوي المناعة ويطرد السموم من الجسم

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads