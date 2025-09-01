فوائد السمسم للأطفال، يقوي عظامهم ومناعتهم ويزيد من تركيزهم

فوائد السمسم للأطفال، السمسم من الحبوب الشهيرة التى عرفت منذ القدم وتم استخدامها فى صناعة الزيوت الطبيعية والمخبوزات والطب القديم.

وفوائد السمسم للأطفال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية للسمسم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السمسم من البذور الغنية بالقيمة الغذائية، حيث يحتوي على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، مثل البروتينات، الألياف، الدهون الصحية، الكالسيوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، ويعتبر من الأطعمة المفيدة جدا للأطفال في مراحل نموهم المختلفة، إذ يساهم في تعزيز نمو العظام، تحسين المناعة، وزيادة الطاقة.

فوائد السمسم للأطفال

وأضافت منى، أن من فوائد السمسم للأطفال:-

السمسم مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهذه المعادن ضرورية جدًا لنمو عظام وأسنان الأطفال بشكل صحي وقوي، يمكن أن يكون بديل جيد للأطفال الذين لا يتناولون كميات كافية من الحليب أو منتجات الألبان.

يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والزنك، وهما عنصران يساعدان على تعزيز جهاز المناعة لدى الطفل، مما يقلل من فرص إصابته بنزلات البرد والأمراض الموسمية.

بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 6، فإن السمسم يساعد على تحسين نمو الدماغ، وزيادة التركيز، ودعم الذاكرة عند الأطفال، لذلك ينصح بإضافته إلى غذاء الطفل خلال سنواته الدراسية.

السمسم غني بالسعرات الحرارية الصحية والدهون النافعة، مما يمنح الأطفال نشاط وحيوية خلال يومهم، خصوصا عند تناوله في وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة قبل اللعب أو الدراسة.

البروتين الموجود في السمسم ضروري لبناء الأنسجة والعضلات، وهو عنصر أساسي في نمو الطفل الجسدي، كما أن احتوائه على الحديد يساعد في الوقاية من فقر الدم، الذي يعد من أكثر المشكلات شيوعا بين الأطفال.

الألياف الغذائية الموجودة في السمسم تساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك عند الأطفال، خاصة مع إدخاله بشكل متوازن في النظام الغذائي.

نظرا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن وزيوت طبيعية، فإن السمسم يساهم في منح بشرة الأطفال نعومة ورطوبة طبيعية، كما يقوي الشعر ويزيد من كثافته ولمعانه.

طرق تقديم السمسم للأطفال

وتابعت، أنه يمكن تقديم السمسم للأطفال باكثر من طريقة، مثل:-

الطحينة يمكن خلطها مع العسل أو إضافتها للخبز.

الحلاوة الطحينية، محببة للأطفال وتمنحهم طاقة سريعة.

رشه على الطعام، مثل السلطات أو الأرز أو المخبوزات.

زيت السمسم، يمكن إضافته بكميات بسيطة إلى الطعام لتحسين القيمة الغذائية.

بسكويت أو كعك السمسم، وجبة خفيفة وصحية للأطفال.

نصائح مهمة للأمهات عند تقديم السمسم

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه على الأمهات اتباع بعض النصائح عند تقديم السمسم، منها:-

يفضل تقديم السمسم للأطفال بكميات معتدلة، لأنه غني بالسعرات الحرارية.

يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه السمسم، حيث أنه من الأطعمة المسببة للحساسية عند بعض الأطفال.

يفضل تقديم السمسم مطحون أو في صورة طحينة للأطفال الصغار لتسهيل الهضم.

