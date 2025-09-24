فوائد الحمص، بروتين نباتي يقوى العظام ويحمي من الأنيميا

فوائد الحمص، الحمص من البقول الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويستخدم فى الطهى والمقبلات وصناعة التسالى.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص من البقوليات الشهيرة التي تدخل في كثير من الأطباق الشرقية والعالمية، ويعتبر غذاء متكامل يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، فقد عرف منذ القدم كغذاء للفقراء والأغنياء على حد سواء، ولا يزال حتى اليوم من الأطعمة الأساسية في كثير من الموائد نظرا لفوائده المتعددة على الصحة والجسم.

القيمة الغذائية للحمص

وأضافت منى، أن الحمص غني بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على:

البروتين النباتي الذي يعد بديل ممتاز للبروتين الحيواني.

الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

مجموعة من الفيتامينات مثل، فيتامين B6، حمض الفوليك، وفيتامين C.

معادن مهمة مثل، الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، والبوتاسيوم.

نسبة جيدة من الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح طاقة مستمرة للجسم.

فوائد الحمص

فوائد الحمص الصحية

وتابعت، أن من فوائد الحمص التى تدفعنا لتناوله:-

الألياف القابلة للذوبان في الحمص تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، والبوتاسيوم والمغنيسيوم يحافظان على ضغط الدم في المعدل الطبيعي، بذلك يعتبر الحمص طعام مهم للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

احتواؤه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور يجعل منه غذاء مثالي للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصا لدى النساء بعد سن الأربعين.

الألياف الغذائية الموجودة فيه تحسن حركة الأمعاء وتقلل من مشكلة الإمساك وتساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة.

الحمص من الأطعمة المشبعة التي تبطئ عملية الهضم وتمنح الجسم إحساس طويل بالشبع، ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة أو الحلويات، وبالتالي يساعد على ضبط الوزن.

الكربوهيدرات في الحمص معقدة وتتحلل ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ، والألياف كذلك تعمل على تحسين استجابة الجسم للإنسولين، لذلك ينصح به لمرضى السكري كجزء من نظام غذائي صحي.

الحمص غني بالحديد الذي يدخل في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين لخلايا الجسم، ووجود فيتامين C يساعد على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر، مما يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا (فقر الدم).

بفضل احتوائه على فيتامينات مجموعة B (خاصة B6 وحمض الفوليك)، يساعد الحمص على تحسين وظائف الجهاز العصبي وزيادة التركيز، كما يلعب دور في تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.

البروتينات والفيتامينات والمعادن في الحمص تساهم في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها، والزنك والحديد يعززان نمو الشعر ويمنعان تساقطه، كما يمكن استخدامه في وصفات طبيعية كقناع للوجه لتفتيح البشرة وتنقيتها.

نصائح عند تناول الحمص

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل نقع الحمص جيدا قبل الطهي للتقليل من الغازات والانتفاخ، والاعتدال في تناوله مهم، لأن الإفراط قد يسبب بعض التقلصات المعوية، ومناسب للنباتيين كونه مصدر غني للبروتين النباتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.