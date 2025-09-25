الخميس 25 سبتمبر 2025
نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الرابطة بين المحافظات

حملة مرورية مكبرة
حملة مرورية مكبرة بالطرق، فيتو

أسفرت جهود حملة مرورية مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، بالطرق الصحراوية في الحدود الواقعة بين المحافظات، عن ضبط 1108 مخالفات تجاوز السرعة و97 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 43 دراجة نارية مخالفة، 52 مخالفة موقف عشوائي، 102 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

