استجواب نجل أحمد رزق بتهمة خرم طبلة أذن زميله

تستجوب نيابة الجيزة نجل الفنان أحمد رزق عقب القبض عليه بتهمة التعدي على طالب بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة باستدعاء الطالب المعتدى عليه، لسؤاله حول الواقعة، ومواجهته بنجل أحمد رزق.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأمرت بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير بها لاستكمال التحقيقات.

القبض على نجل الفنان أحمد رزق

تمكنت قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على نجل الفنان أحمد رزق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله والتسبب له «بخرم في طبلة أذنه» أمام إحدى المدارس بمنطقة أكتوبر.

وتواصل قوات البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة من خلال فريق بحث وتفريغ كاميرات المراقبة التي كانت منتشرة في محيط الحادث والتي تم التحفظ عليها.

جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

