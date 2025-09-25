جرعة مخدرات زائدة، وفاة عاطل داخل شقته بالحوامدية

تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات واقعة العثور علي شخص متوفى داخل شقته بدائرة مركز شرطة الحوامدية من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة والتأكد من أن كان هناك شبه جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتوفي عاطل وقد لقي مصرعه بعد تناولة جرعة مخدرات زائدة.



تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدى أبو شميلة إخطارًا من رئيس قطاع الجنوب العميد محمد الصغير يفيد فيه وفاة عاطل إثر جرعة مخدرات زائدة.

وانتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث الحوامدية والمقدم محمد حربي رئيس مباحث الحوامدية والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة عاطل بجرعة مخدرات زائدة "هيروين " ما أدى إلى وفاته في الحال.



وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

