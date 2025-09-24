الخميس 25 سبتمبر 2025
حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

حبس إسماعيل الإسكندراني،
حبس إسماعيل الإسكندراني، فيتو

قررت جهات التحقيق حبس الباحث والصحفي الاستقصائي  إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 لاتهامه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
 

وكان في وقت سابق قد أخلت أجهزة الأمن لمديرية أمن الجيزة  سبيل  الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه والتأكد من أنه غير مطلوب في قضايا أخرى. 

وجاء الإفراج بعد العفو الرئاسي على علاء عبد الفتاح الذي كان يقضي عقوبة السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، حيث أثار ملفه تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها. 

وتداول نشطاء أول صور لعلاء عبد الفتاح، ووالدته الدكتورة ليلى سويف وشقيقته سناء سيف بالمنزل.

حبس إسماعيل الإسكندراني علاء عبد الفتاح الجيزة

