أسباب نقص فيتامين b12 عند الأطفال وطرق العلاج

أسباب نقص فيتامين b12 عند الأطفال، نقص فيتامين b12 من المشكلات الشائعة بين الكبار والصغار وتسبب أعراض عديدة.

وأسباب نقص فيتامين b12 عند الأطفال، عديدة وللأسف معظمها لا تعرف لها الأمهات ما يسبب مضاعفات خطيرة للطفل.

أسباب نقص فيتامين b12 عند الأطفال

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن فيتامين B12 من الفيتامينات الأساسية لصحة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، ونقصه عند الأطفال قد يحدث لعدة أسباب منها:-

قلة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب ومنتجاته.

اتباع أنظمة غذائية نباتية صارمة دون تعويض مناسب.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض الكرون أو التهاب المعدة الضموري.

الإصابة بالطفيليات المعوية التي تعيق امتصاص الفيتامين.

جراحات الأمعاء أو المعدة التي تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

بعض الأطفال يولدون بخلل وراثي يمنع امتصاص فيتامين B12.

نقص العامل الداخلي الذي يساعد الجسم على امتصاصه.

أدوية الحموضة لفترات طويلة قد تقلل امتصاص B12.

بعض المضادات الحيوية أو أدوية الصرع قد تؤثر سلبا على امتصاصه.

إذا كانت الأم تعاني من نقص فيتامين B12، فقد يولد الطفل بمخزون ضعيف أو يتأثر خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

أعراض نقص فيتامين B12 عند الأطفال

وأضافت مرام، أن الأعراض تختلف حسب شدة ومدة النقص، ومن أبرزها:

ضعف عام وشعور دائم بالتعب.

فقدان الشهية ونقص الوزن.

شحوب البشرة.

تأخر في النمو الحركي أو العقلي.

صعوبة في التركيز وضعف الذاكرة.

تنميل أو وخز في الأطراف.

اضطرابات في التوازن أو الحركة.

أنيميا (فقر الدم الضخم الأرومات).

دوخة أو صداع متكرر.

سرعة ضربات القلب والتنفس.

إسهال أو إمساك متكرر.

انتفاخ وألم في البطن.

التهاب اللسان واحمراره أو تشققه.

مخاطر نقص فيتامين B12 عند الأطفال

وتابعت، أن إهمال علاج نقص فيتامين B12 قد يسبب مضاعفات خطيرة، منها:

تأخر النمو العقلي والحركي مما يؤثر على التعلم والقدرات الذهنية.

الإصابة بفقر الدم الحاد مع مضاعفاته مثل الدوخة المستمرة وضعف المناعة.

مشاكل عصبية مزمنة قد تكون غير قابلة للعلاج إذا استمر النقص لفترات طويلة.

ضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى المتكررة.

تأثير على القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع مادة الهوموسيستين في الدم.

طرق علاج نقص فيتامين B12 عند الأطفال

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، يعتمد العلاج على السبب وشدة النقص، ومن الطرق المتبعة:

إدخال مصادر طبيعية غنية بفيتامين B12 مثل الكبدة، واللحوم الحمراء، والأسماك (السلمون والتونة)، والبيض، والحليب ومشتقاته.

إعطاء الطفل مكملات فيتامين B12 على شكل شراب أو أقراص تحت إشراف الطبيب.

في حالات النقص الشديد قد يوصي الطبيب بحقن فيتامين B12 مباشرة في العضل.

معالجة الطفيليات أو الالتهابات المعوية.

إيقاف أو استبدال الأدوية التي تؤثر على امتصاص الفيتامين.

متابعة الأطفال الذين لديهم مشاكل وراثية بخطط علاجية خاصة.

طرق الوقاية من نقص فيتامين B12 عند الأطفال

وأضافت الدكتورة مرام، أنه لحماية الصغار من نقص فيتامين b12، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الاهتمام بتقديم وجبات متوازنة تحتوي على منتجات حيوانية أو بدائل مدعمة بفيتامين B12.

التأكد من حصول الأم الحامل على كفايتها من فيتامين B12 حتى ينمو الطفل بصحة جيدة.

إجراء تحاليل دم بشكل دوري خاصة للأطفال الذين يعانون من ضعف النمو أو مشاكل في الشهية والطاقة.

تجنب الاستخدام الطويل غير المراقب للأدوية التي قد تقلل من امتصاص الفيتامين.

توعية الأمهات بأهمية هذا الفيتامين ودوره في نمو وصحة الطفل.

