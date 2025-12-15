18 حجم الخط

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ2.2% في أكتوبر، نتيجة انخفاض كلفة السكن والأغذية والمشروبات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

معدل التضخم السنوي في السعودية

وسجل تضخم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضا من 4.5% في أكتوبر، حيث تباطأت "الإيجارات الفعلية للسكن" من 5.7% في أكتوبر إلى 5.4% في نوفمبر على أساس سنوي.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكونات سلة المستهلك، بوزن يقارب 22%، فانخفضت وتيرة تضخمها في نوفمبر إلى 1.3% على أساس سنوي، مقارنةً بـ1.5% في أكتوبر، وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في نوفمبر 0.1% عن أكتوبر 2025.

توقعات التضخم في السعودية

يأتي تباطؤ التضخم في وقت يحافظ فيه البنك المركزي السعودي على سياسة نقدية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط بيئة أسعار فائدة مازالت مرتفعة نسبيًا -رغم خفضها هذ العام بإجمالي 75 نقطة أساس- بما يسهم في كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.

أشارت الميزانية السعودية إلى توقعات بأن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.3% في 2025، مع تقديرات بانخفاضه إلى 2% في 2026، في إطار افتراضات تضخم معتدل واستقرار في الأسعار.

وفي استطلاع أجرته بلومبرج، قدر اقتصاديون أن يبلغ مستوى التضخم في المملكة 2.1% في 2025، فيما خُفّضت توقعات التضخم لعام 2026 إلى 1.9%، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية، بالتوازي مع توقعات باستمرار زخم النمو الاقتصادي بدعم من الإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.