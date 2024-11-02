أبرزها الضعف العقلي، 9 أعراض للإصابة بنقص فيتامين B12

على الرغم من وجود الفيتامين في العديد من الأطعمة، إلا أن نقص فيتامين ب12 شائع نسبيًا، ويمكن أن تتنوع أعراض نقص فيتامين ب12 من الجسدية إلى النفسية.

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم لعمليات مثل عمل الحمض النووي وإنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي المركزي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

نظرًا لأن القدرة على امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام تتراجع مع تقدم العمر، فإن النقص أكثر شيوعًا لدى كبار السن، ومع ذلك لا يعني هذا أن الأطفال والبالغين الأصغر سنًا، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، لا يمكن أن يصابوا بنقص فيتامين ب12.

غالبًا ما يتم تشخيص نقص فيتامين ب12 بشكل خاطئ، بسبب الاختبارات المعملية غير الكافية أو لأن الأعراض ليست محددة.

ماذا يحدث عندم انخفاض فيتامين ب12 بالجسم؟

تعد الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بنقص فيتامين ب12 وكيفية تشخيص هذا النقص وعلاجه.

التعب

إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين ب12، فمن المحتمل أن يشعر بالتعب، حيث تحتاج خلايا الجسم إلى فيتامين ب12 لتعمل بشكل صحيح، وبالتالي فإن انخفاض مستويات فيتامين ب12 يمكن أن يقلل من إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية، مما قد يضعف توصيل الأكسجين.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 فقر الدم الضخم الأرومات، وتؤدي هذه الحالة إلى تكوين خلايا دم حمراء كبيرة وغير طبيعية وغير ناضجة وخلل في تخليق الحمض النووي.

شحوب أو اصفرار الجلد

مثل الحالة التي تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين ب12 قد يجعل البشرة شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الناضجة والصحية في الجسم.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أيضًا حالة تسمى اليرقان، مما يجعل البشرة وبياض العينين يتحولان إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين

أعراض الاكتئاب

يرتبط نقص فيتامين ب12 بخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب12 إلى ارتفاع مستويات حمض أميني يحتوي على الكبريت يسمى الهوموسيستين، وفي المقابل يساهم هذا في تطور الاكتئاب عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي وموت الخلايا في الجسم.

وجدت أحد الدراسات التي أجريت على 132 طفلًا ومراهقًا، 89 منهم مصابون بالاكتئاب و43 غير مصابين بالاكتئاب، أن المشاركين المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات أقل من فيتامين ب12 ومستويات أعلى من الهوموسيستين مقارنة بمن لا يعانون من الاكتئاب.

بالإضافة إلى أعراض الاكتئاب، قد تؤدي مستويات فيتامين ب12 المنخفضة أو الناقصة إلى حالات عقلية أخرى، بما في ذلك الذهان واضطرابات المزاج.

مشاكل الجهاز الهضمي

يسبب نقص فيتامين ب12 أيضًا الإسهال والغثيان والإمساك والانتفاخ والغازات وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى، ويمكن أن تؤثر هذه المشكلات على كل من البالغين والأطفال.

صعوبة التركيز والضعف العقلي

نظرًا لأن نقص فيتامين ب12 يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي، فقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة أو ناقصة من فيتامين ب12 بالضبابية وصعوبة التركيز وإكمال المهام.

ربطت العديد من الدراسات انخفاض مستويات فيتامين ب12 بتدهور الوظيفة العقلية لدى كبار السن.

آلام والتهاب الفم واللسان

التهاب اللسان ويمكن أن يكون سببه نقص فيتامين ب12، ففي الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص، يمكن أن يظهر التهاب اللسان جنبًا إلى جنب مع التهاب الفم، والذي يتميز بالقروح والالتهاب في الفم.

على الرغم من أن التهاب اللسان والتهاب الفم شائعان لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين ب12، إلا أنهما يمكن أن يحدثا أيضًا بدون فقر الدم ويمكن أن يكونا علامة على نقص فيتامين ب12 المبكر، ومع ذلك يمكن أن يكون لالتهاب اللسان أسباب أخرى أيضًا.

تنميل في اليدين والقدمين

يبلغ العديد من البالغين والأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 عن شعورهم بتنميل أو حرقان أو وخز في مناطق معينة من الجسم مثل اليدين والقدمين.

وتتداخل أعراض نقص فيتامين ب12 هذه مع الأعراض المرتبطة بالاعتلال العصبي السكري - تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم والذي يمكن أن يسبب الألم والخدر في الأطراف.

الأشخاص المصابون بالسكري الذين يتناولون الميتفورمين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12 لأن هذا الدواء يمكن أن يقلل من امتصاص فيتامين ب12 في الجسم.

لذلك، يمكن تشخيص نقص فيتامين ب12 خطأً على أنه اعتلال عصبي محيطي لدى الأشخاص المصابين بالسكري.

نتيجة لذلك، يوصي العديد من الخبراء الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين بانتظام بإجراء فحص للاعتلال العصبي المحيطي أنقص فيتامين ب12.

علامات وأعراض أخرى لنقص فيتامين ب12

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، قد يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى ما يلي:

تقلصات العضلات وضعف العضلات: يؤثر نقص فيتامين ب12 سلبًا على وظائف الأعصاب الحركية والحسية، مما قد يسبب تقلصات العضلات وضعفها.

ضعف التنسيق: الرنح، أو ضعف التوازن والتنسيق، هو أحد الأعراض العصبية التي يمكن أن تحدث بسبب نقص فيتامين ب12، وبالتالي يعاني الشخص المصاب بنقص فيتامين ب12 من صعوبة في المشي والتوازن.

ضعف الانتصاب: قد يعاني الرجال المصابون بنقص فيتامين ب12 من ضعف الانتصاب نتيجة لزيادة مستويات الهوموسيستين في الجسم.

اضطرابات الرؤية: قد يسبب نقص فيتامين ب12 اضطرابات في الرؤية، ربما بسبب تلف العصب البصري