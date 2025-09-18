الخميس 18 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

أكلات ممنوع تقديمها فى لانش بوكس المدرسة حفاظا على صحة طفلك

لانش بوكس المدرسة

اللانش بوكس من الأدوات المهمة لطلاب المدرسة، لأنه يحفظ الساندويتشات الخاصة بتغذية الأبناء طوال اليوم الدراسي.

واللانش بوكس يتم تحضيره من بعض الساندويتشات كالجبن والبيض والمربى، ولكن ظهرت بعض العادات الخاطئة لتحضر اللانش بوكس، ما يؤثر على صحة الأبناء.

أكلات ممنوع تقديمها فى لانش بوكس المدرسة 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أكلا ممنوعا تقديمها فى لانش بوكس المدرسة حفاظ على صحة الأبناء، ومن هذه الأكلات:-

  • الجبن المثلثات
  • السناكس الجاهزة مثل الشيبسي والكيك المصنع، والبسكويت المحشو، والشيكولاتة الغير معروفة التى تباع بأسعار بسيطة.
  • العصائر المعلبة والمشروبات الغازية
  • اللحوم المصنعة، مثل اللانشون، والسلامي، والسوسيس، والبرجر الجاهز.
  • المعجنات الثقيلة الغنية بالدهون الصناعية، مثل كرواسون، بيتزا صغيرة، ودوناتس.
  • الأكلات المكشوفة أو البايتة من اليوم الذي يسبقه يمكن أن تنقل تسمم.
  • الطعام الذى يحتوى على الصوصات مثل الكاتشب والمايونيز وغيرهم.
  • الحلويات المصنعة مثل المصاص والجيلي الملون وحلوى جيلاتين مجهولة المصدر.
  • المعلبات المالحة مثل المخللات، وكورن فليكس عالي السكر وشيبسى بطاطس معلب.
  • الطعام الذى يتحمل حرارة عالية فى شنطة المدرسة مثل اللبن أو منتجات الألبان غير المبردة.
أكلات ممنوع تقديمها فى لانش بوكس المدرسة 

وأضاف عبد الحميد، أن اللانش بوكس ليس رفاهية بل هو وسيلة لبناء جسم الطفل وتقوية مناعته لذا يجب تحضيره بعناية حتى لا يتحول إلى مصدر للأمراض وضعف مناعة الأطفال.

بدائل صحية لتحضير اللانش بوكس 

وتابع، أنه هناك بدائل صحية لتحضير اللانش بوكس غنية بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الطفل وتساعده على النشاط والتركيز طوال اليوم الدراسي وايضا تحافظ على نموه بشكل صحى وتقوية مناعته، ومن هذه الأكلات:-

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه على كل أم أن تحافظ على صحة أبنائها من خلال منع الأكلات المصنعة والحلوى الجاهزة والعصائر المعلبة واستبدالها بالطعام البيتى المحضر بمكونات آمنة وخالى من المواد الحافظة والمنكهات الصناعية لأنها تدمر صحة الطفل ومناعته وتصيبه بالسمنة المفرطة والأمراض المزمنة وتؤثر على نموه ايضا، لذا يجب الامتناع عن تقديم هذه الأكلات حفاظا على صحة أطفالنا.

