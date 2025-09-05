10 أساسيات حافظي عليها لتقوية مناعة طفلك قبل الدراسة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تحرص الأمهات على ضبط مواعيد نوم الصغار وتغذيتها السليمة حفاظا على متابعتهم أثناء الدراسة.

والاهتمام بتقوية المناعة قبل الدراسة يحمى الصغار من انتشار وتكرار العدوى، وحدوث اى مضاعفات تهدد حياتهم، لذا يجب على كل أم أن تعمل فى وقتنا الحالى على تقوية مناعة الصغار.

10 أساسيات حافظى عليها لتقوية مناعة طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 10 أساسيات يجب الحفاظ عليها لتقوية مناعة الصغار قبل بدء العام الدراسي الجديد، منها:

التغذية السليمة أساس المناعة، لذا قدمى الخضروات والفاكهة يوميا، خاصة التى تحتوى على فيتامين C مثل البرتقال، والجوافة، والفلفل الألوان، واهتمي بالبروتين سواء نباتي أو حيواني مثل البيض، واللحمة، والفراخ، والسمك، والعدس، والفول، لأن البروتين يدعم تكوين خلايا المناعة، هذا بجانب الأوميجا 3 وهو مهم وموجود في الأسماك الدهنية مثل السالمون، أو عين الجمل، أو بذور الكتان، واخيرا يجب اقلال تقديم الحلوى الجاهزة والمشروبات الغازية لأنها تضعف المناعة وتزيد الالتهابات في الجسم.

شرب المياه بانتظام، فالطقس في الشتاء يمنع الشعور بالعطش، ولكن الجسم يحتاج مياه ليحافظ على حيوية الخلايا والدورة الدموية، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المناعة.

النوم الجيد من 7 إلى 9 ساعات للكبار، وأكثر للأطفال حسب العمر، يساعد الجسم على إفراز هرمونات تنظم عمل جهاز المناعة، والسهر الكثير يضعف الجسم ويجعل الطفل أكثر عرضة لنزلات البرد.

تقوية مناعة الطفل

تشجيع الطفل على النشاط البدني والحركة، حتى لو المشي نصف ساعة في اليوم أو تمارين بسيطة في المنزل، لأن الرياضة تنشط الدورة الدموية وتساعد كرات الدم البيضاء على العمل بكفاءة أعلى.

الإهتمام بفيتامين D والتعرض للشمس، وأغلب الكبار والصغار يعانوا من نقص في فيتامين D خاصة في الشتاء، وهذا الفيتامين أساسي لجهاز المناعة، فالتعرض للشمس يوميا ربع ساعة أمر كافى، ولو يوجد نقص شديد يجب علاجه.

النظافة الشخصية والعادات الصحية، حيث يجب تعويد الطفل على غسل اليدين باستمرار خصوصا قبل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وبعد العودة إلى المنزل.

تهوية المنزل يوميا حتى إذا كان الطقس بارد، وتهويد الطفل على تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل الزجاجات أو المناشف.

دعم المناعة بأغذية طبيعية، مثل العسل الأبيض ملعقة يوميا على الريق، والزنجبيل، والقرفة، والكركم، يمكن إضافتهم للمشروبات الدافئة، والزبادي واللبن الرايب بهم بكتيريا نافعة تحافظ على صحة الأمعاء، وعى جزء مهم من المناعة.

تقليل التوتر والضغط النفسي، لأن التوتر المستمر يضعف جهاز المناعة، لذا شجعى طفلك على أنشطة تهديء الأعصاب.

الإهتمام بالتطعيمات خاصة تطعيم الانفلونزا الموسمية لحماية الصغار من أى مضاعفات خطيرة.

