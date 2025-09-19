نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في المدارس

مع بدء العام الدراسي الجديد تبدأ معاناة الأمهات مع الأبناء نتيجة انتشار الأمراض المعدية فى المدارس وتكرار إصابة الأبناء بها.

وتحرص معظم الأمهات على تقوية مناعة الأبناء من خلال التغذية السليمة والعادات الصحية وإعطاء التطعيمات لهم، لحمايتهم من الأمراض المعدية فى المدارس.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الذهاب إلى المدرسة أمر ضرورى لكنه في الوقت نفسه يعرض الأطفال للاحتكاك المباشر مع أقرانهم، ما يزيد احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية مثل نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الحلق، وعدوى المعدة.، لذلك، يصبح تعزيز مناعة الأطفال خط الدفاع الأول لحمايتهم، وهو أمر يحتاج إلى تكامل بين التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والراحة النفسية والجسدية.

نصائح غذائية لتقوية مناعة ابنائك

وأضاف عوض، أن الغذاء هو الوقود الأساسي لجهاز المناعة، لذا احرصي على تقديم وجبات متنوعة وغنية بالعناصر الضرورية، وهناك نصائح غذائية تساعد فى تقوية مناعة الأبناء فى المدارس، منها:-

تقديم الفواكه والخضروات، وألوانها المختلفة تدل على محتواها الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C وA والزنك، وهي عناصر تحارب الجراثيم وتقوي الخلايا الدفاعية.

الإهتمام بالبروتينات الصحية: مثل اللحوم البيضاء، والبيض، والبقوليات، والأسماك، فهي تدعم إنتاج الأجسام المضادة وتجدد الأنسجة.

تقديم منتجات الألبان، كالزبادي والجبن القريش، لاحتوائها على البروبيوتيك والكالسيوم الذي يقوي العظام والمناعة.

الإهتمام بالحبوب الكاملة، مثل الشوفان وخبز القمح الكامل، تمد الجسم بالطاقة والألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

تقديم المكسرات والبذور، وهى مصدر ممتاز للأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساهم في تقليل الالتهابات ودعم مناعة الجسم.

احرصي على تقديم لانش بوكس صحي يحتوي على ثمرة فاكهة، قطعة بروتين، وحصة من الخضار الطازج.

تقوية مناعة طفلك

نصائح عامة تحافظ على مناعة طفلك فترة الدراسة

وتابع، أنه بجانب التغذية السليمة، هناك بعض النصائح الهامة التى يجب اتباعها مع الأطفال حفاظا على مناعتهم، منها:-

تعليم طفلك قواعد النظافة خطوة مهمة لقطع الطريق أمام الجراثيم.

غسل اليدين جيدا قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام الحمام أو اللعب في الخارج.

استخدام المناديل عند العطس أو السعال، والتخلص منها فورا.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الأصدقاء، مثل زجاجات المياه أو المناشف.

المحافظة على نظافة الأظافر وتقليمها بانتظام.

النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة لصحة جهاز المناعة، يحتاج الأطفال عادة إلى من 9 إلى 11 ساعة يوميا للأطفال في سن المدرسة.

من 8 إلى 10 ساعات للمراهقين، وقلة النوم تضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتجعل الطفل أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات.

تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة أو الألعاب الحركية يحسن الدورة الدموية ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم، ويمكن ممارسة الجري أو ركوب الدراجة، والألعاب الجماعية مثل كرة القدم أو السلة، والتمارين البسيطة في المنزل، كالرقص أو القفز بالحبل.

الماء يساعد على طرد السموم من الجسم ويحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية، ما يقلل فرص دخول الجراثيم، لذا علمي طفلك حمل زجاجة مياه في حقيبته وشرب كميات كافية على مدار اليوم، خاصة في الأجواء الحارة.

الإفراط في السكريات والمقليات يضعف المناعة ويزيد فرص الإصابة بالتهابات متكررة، استبدليها بوجبات خفيفة صحية مثل الفواكه، والزبادي بالعسل، أو الخضروات المقرمشة.

التوتر المستمر يقلل مناعة الطفل، قدمي له الدعم العاطفي، استمعي لمشاكله في المدرسة، وخصصي وقت للعب والمرح في المنزل، لأن السعادة والراحة النفسية تعززان من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

التطعيمات المدرسية والجرعات الداعمة من أهم الوسائل لحماية الطفل من الأمراض المعدية مثل الحصبة، والجدري المائي، والأنفلونزا الموسمية، احرصي على متابعة جدول التطعيمات مع الطبيب.

افتحي النوافذ في المنزل لتجديد الهواء والتقليل من تراكم الفيروسات.

علمي طفلك الاهتمام بنظافة مكتبه وأدواته المدرسية.

اغسلي زجاجات المياه واللانش بوكس يوميا بالماء الساخن والصابون.

راقبي علامات التعب مثل الخمول أو فقدان الشهية، واستشيري الطبيب عند ظهور أعراض قوية كالحمى أو السعال المستمر، فالكشف المبكر يمنع المضاعفات ويحد من انتشار العدوى.

