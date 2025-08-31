قبل الدراسة، نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك وزيادة تركيزه

مع اقتراب العام الدراسى الجديد، يزداد قلق الأمهات على الأطفال بسبب انتشار العدوى فى المدارس التى تؤثر على صحتهم بشكل صحى.

وتحرص بعض الأمهات خلال هذه الفترة على تحصين الصغار من خلال تقوية المناعة واعطائهم التطعيمات اللازمة التى تحميهم من الأمراض المعدية.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه قبل العام الدراسى الجديد يجب على الأمهات تجهيز الأبناء من حيث تقوية متابعتهم وزيادة تركيزهم وانتباههم ومدهم بالطاقة اللازمة التى تساعد فى الحفاظ على نشاطهم طوال اليوم، وهذا يتم تحقيقه من خلال طريقة ونوعية طعامهم على مدار اليوم ونظام الحياة الخاص بهم.

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك قبل الدراسة

وأضاف عبد الحميد، أن المناعة القوية هي خط الدفاع الأول ضد أي عدوى خصوصا مع الزحمة في الفصول، وهذا يتحقق من خلال الطعام لذى يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل:-

خضروات وفواكه غنية بفيتامين C مثل البرتقال، واليوسفي، والفراولة، والفلفل الألوان، والجوافة والكيوى والطماطم والمانجو.

أكلات غنية بالزنك مثل المكسرات والبذور والبقول.

البروتينات سواء بيض، أو لحم، أو دجاج أو أسماك لأنها تبني الجسم وتقوي المناعة.

اللبن ومشتقاته لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين D.

نصائح لتقوية مناعة طفلك

نصائح لزيادة تركيز طفلك

وتابع، أن مع التركيز على المناعة يجب الاهتمام بزيادة التركيز والانتباه، فالدماغ محتاجة غذاء صحى لزيادة التركيز، وإذا يتحقق من خلال:-

وجبة إفطار أساسية قبل المدرسة، تحتوى على البيض والجبن والفول والعسل والزبادي.

أوميجا 3 موجودة في الأسماك والمكسرات، ودي مهمة للذاكرة.

تقليل السكريات والحلويات قبل الدراسة لأنها تجعل الطاقة تعلى بشكل مفاجيء ثم تعبك سريعا ما يؤثر على التركيز.

نصائح للحفاظ على طاقة ونشاط طفلك طوال اليوم

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أما بالنسبة للطاقة والنشاط والحفاظ عليهم طوال اليوم مايساعد الطفل على القيام بمهامه بدون تعب أو خمول، فذلك يتحقق من خلال:-

شرب مياه كفاية طوال اليوم، لأن قلة المياه تسبب خمول.

تناول وجبات خفيفة صحية في اللانش بوكس مثل الخيار، والجزر، والتفاح، وسنادويتش صغير صحي.

النوم المبكر الصحى بحيث أن تكون عدد ساعات النوم من 8 إلى 10 ساعات، لأن قلة النوم تضعف المناعة وتؤثر على الاستيعاب.

وأضاف استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه عند الاهتمام بالطعام الصحى وضبط نظام الحياة الخاص بالصغار ينعكس عليهم مباشرة فى التحصيل الدراسى ونشاطهم ومناعتهم ما يضمن تفوقهم الدراسى وحمايتهم من جميع الأمراض، لذا على الأمهات الإهتمام بالنصائح التى ذكرناها بالاعلى.

