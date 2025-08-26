فوائد فيتامين B12.. لصحة الجهاز العصبي ودعم خلايا الدم الحمراء

فوائد فيتامين b12، يُعَدّ فيتامين B12 واحدًا من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ووظائفه الحيوية، إذ ينتمي إلى مجموعة فيتامينات "ب" المركبة القابلة للذوبان في الماء.





يتميز هذا الفيتامين بدور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، ودعم الجهاز العصبي، وإنتاج الطاقة، فضلًا عن مساهمته في تحسين الحالة النفسية والذهنية. ونظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين B12 بمفرده، فإنه يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة أو المكملات الغذائية لتغطية احتياجاته.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، إذ يلعب دورًا محوريًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ودعم إنتاج الطاقة.



أضافت الدكتورة هدى، أن فيتامين B12 يسهم في تعزيز المزاج، وحماية القدرات الذهنية، ودعم صحة القلب والعظام. ونظرًا لخطورة نقصه على الصحة العامة، من المهم الحصول على كميات كافية منه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية عند الحاجة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للنقص مثل النباتيين وكبار السن.





فوائد فيتامين B12

فيتامين b12 في الأطعمة

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أبرز فوائد فيتامين B12، وأهميته لصحة الإنسان، مع توضيح بعض المشكلات الناتجة عن نقصه.

1- تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا

أحد أبرز الأدوار الحيوية لفيتامين B12 هو مشاركته في تكوين خلايا الدم الحمراء السليمة. فعند نقصه، تتعرض عملية تكوين هذه الخلايا للخلل، مما يؤدي إلى إنتاج خلايا غير مكتملة النمو وأكبر حجمًا من الطبيعي، وهي ما تُعرف بـ "الأنيميا الضخمة الأرومات". هذا النوع من الأنيميا يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الأنسجة، ما يسبب الشعور الدائم بالتعب والإرهاق والدوخة. لذا، فإن تناول كميات كافية من فيتامين B12 يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالأنيميا ويحافظ على مستويات طاقة مناسبة.

2- دعم صحة الجهاز العصبي

يلعب فيتامين B12 دورًا جوهريًا في تكوين وحماية الغلاف العصبي المعروف بـ "الميالين"، وهو الطبقة التي تغطي الألياف العصبية وتساعد في نقل الإشارات العصبية بكفاءة. وعند حدوث نقص في الفيتامين، قد يتعرض الشخص لمشكلات عصبية مثل التنميل في الأطراف، ضعف التوازن، وصعوبة في التركيز. كما أن نقصه المزمن قد يؤدي إلى أضرار عصبية دائمة إذا لم يُعالج. لذلك، يُعتبر هذا الفيتامين ضروريًا للحفاظ على سلامة الأعصاب وتحسين وظائف الدماغ.

3- تعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي

يُطلق على فيتامين B12 أحيانًا لقب "فيتامين الطاقة"، لأنه يشارك في عملية تحويل الطعام إلى جلوكوز، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. كما يساهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات. الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 غالبًا ما يشتكون من ضعف عام وإرهاق مستمر، وهو ما يعود إلى ضعف إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي.

4- تحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

يلعب فيتامين B12 دورًا في إنتاج بعض النواقل العصبية المرتبطة بالحالة النفسية مثل "السيروتونين" و"الدوبامين". لذلك فإن انخفاض مستوياته قد يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كافية من هذا الفيتامين يساعد على تقليل الأعراض الاكتئابية ويُعزز الإحساس بالراحة النفسية.

5- دعم صحة الدماغ والوقاية من التدهور المعرفي

مع التقدم في العمر، قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستويات فيتامين B12، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القدرات الذهنية مثل الذاكرة والتركيز. وقد ربطت بعض الأبحاث بين نقص الفيتامين وزيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف. من هنا، فإن الحفاظ على مستويات جيدة من فيتامين B12 يمكن أن يساهم في حماية القدرات العقلية وتقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

6- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد فيتامين B12 على خفض مستويات مادة "الهوموسيستين" في الدم، وهي حمض أميني يرتبط ارتفاعه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وبالتالي فإن تناول كميات كافية من هذا الفيتامين إلى جانب فيتامينات أخرى من مجموعة "ب" مثل حمض الفوليك وب6، يمكن أن يسهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من مضاعفات خطيرة.

فوائد إضافية لفيتامين B12

الحمل وصحة الجنين: تحتاج المرأة الحامل إلى مستويات جيدة من فيتامين B12 لدعم نمو الجهاز العصبي للجنين وتجنب التشوهات الخلقية.

صحة العظام: بعض الدراسات وجدت أن نقص فيتامين B12 قد يرتبط بضعف كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند النساء.

صحة البشرة والشعر والأظافر: بفضل دوره في انقسام الخلايا وإنتاج الطاقة، فإن فيتامين B12 يساهم في تحسين صحة البشرة ومنع شحوبها، ويقوي الشعر والأظفار.

مصادر فيتامين B12

لا يتوافر فيتامين B12 إلا في المنتجات الحيوانية بشكل رئيسي مثل اللحوم الحمراء، الكبدة، الأسماك (كالسلمون والسردين والتونة)، البيض، ومنتجات الألبان. أما النباتيون فيُعَدّون أكثر عرضة لنقصه، لذا غالبًا ما يُنصحون بالاعتماد على المكملات الغذائية أو الأطعمة المدعمة بالفيتامين.

نقص فيتامين b12

أعراض نقص فيتامين B12

التعب والضعف العام.

شحوب البشرة أو اصفرارها.

التنميل والوخز في الأطراف.

ضعف التوازن والمشي.

مشكلات في التركيز والذاكرة.

اضطرابات مزاجية مثل الاكتئاب.

