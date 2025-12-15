الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

المياه المعبأة
المياه المعبأة
أكدت  وزارة الصحة أن السماح لأي مصنع بإنتاج زجاجة مياه واحدة معبأة يسبقه تطبيق خطة محكمة ورقابة صارمة، تبدأ من مصدر المياه نفسه، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

رحلة إنتاج عبوات المياه المعدنية

 

وأوضحـت وزارة الصحة في فيديو توعوي عن رحلة إنتاج عبوات المياه المعدنية على الصفحة الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أن البئر الجوفي يخضع لمراجعة دقيقة من لجنة متخصصة تضم ممثلين عن اللجنة العليا للمياه وهيئة سلامة الغذاء، حيث يتم فحص عمر البئر، والتأكد من خلو المنطقة المحيطة به من أي منشآت أو ظروف قد تمثل مصدر تلوث، إلى جانب تحديد معدل السحب الآمن بما يضمن استدامة المورد وجودة المياه.

وشددت وزارة الصحة على أن الشروط المقررة لا تهاون فيها، وقد تم بالفعل رفض العديد من آبار المياه لعدم استيفائها المعايير المطلوبة.

وقالت وزارة الصحة قبل بدء تشغيل أي بئر، يتم سحب ثلاث عينات في أوقات مختلفة، لتحليل العناصر الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية والعناصر الثقيلة، مع التأكيد على أن يتم التحليل فور وصول العينات إلى المعامل، وأن تكون النتائج مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

رحلة زجاجة المياه


وأشارت الصحة إلى أن الرقابة تمتد طوال رحلة إنتاج زجاجة المياه، حيث يتم أثناء التشغيل سحب عينات من العبوات باستخدام مواد معقمة ومعتمدة دوليًا، وتشمل العينات عينات من وحدات المعالجة، عينات من خط التعبئة، وعينات من الزجاجة بعد غلقها.

حملات تفتيش مفاجئة كل ستة أشهر بعد بدء الإنتاج


كما تجرى حملات تفتيش مفاجئة كل ستة أشهر بعد بدء الإنتاج، لمراجعة مستندات التشغيل والتأكد من الالتزام الكامل بالمواصفات.

وبعد طرح المنتج في الأسواق، تقوم فرق الرقابة بسحب عينات من أماكن بيع مختلفة، مع توثيق بيانات كل عينة وتطبيق نفس الاشتراطات المعملية. 

وفي حال ثبوت عدم مطابقة أي تشغيلة، يتم سحبها فورًا من السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية

الصحة: الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي يقلل الإصابات التنفسية

أكدت  وزارة الصحة على أن هناك لجان رقابية وتحاليل مستمرة قبل التشغيل وأثناءه وبعده، لضمان وصول مياه طبيعية وآمنة للمواطنين، في إطار رقابة صارمة وتحليل دوري لا يقبل التهاون، حرصًا على سلامة المصريين.

